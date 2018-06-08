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Mars'ta yaşamın kanıtı 2 yeni keşif

NASA, Kızıl Gezegen'den alınan numunelerde organik maddeler ile gezegenin atmosferinde mevsimsel metan artışı olduğunu tespit etti.

AA | 08.06.2018 - 04:36..
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinden bilim insanları, Mars'ta 2012’den bu yana incelemeler yapan Curiosity keşif aracı tarafından Gale Krateri’nin tabanındaki yaklaşık 3,5 milyar yıllık kayalıkta organik maddeler bulunduğunu açıkladı.

ESKİ BİR YAŞAMIN BELİRTİLERİ BULUNABİLİR

Araştırmacılar, Mars'ta bulunan organik maddelerin, eski bir yaşam kanıtı, yaşam için bir besin kaynağı ya da yaşam yerine var olan başka bir şey olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarından Ashwin Vasavada, "Eğer herhangi bir zamanda yaşam vardıysa gelecekteki misyonlarla eski yaşam belirtilerini bulabilme şansı yükseldi." dedi.

Mars'ta yaşamın kanıtı 2 yeni keşif

MARS'TA YAŞAMIN KANITI OLABİLİR

Diğer yandan, Curiosity, Mars'ın atmosferindeki metanı ölçmek için ayarlanabilir lazer spektrometresini kullandı. Curiosity'nin, Mars atmosferindeki mevsimsel metan artışlarını da doğruladığı bildirildi.

Araştırmacılar, biyolojik bir kaynağı göz ardı edemeyeceklerini belirtti.

Mars’ta bir zamanlar mikroorganizmaların bulunduğu, hatta hala bulunuyor olabileceği ihtimalini akla getiren yeni bulguların, Kızıl Gezegen'de geçmişte ya da halihazırda bir yaşamın kanıtı olarak ele alınabileceğini bildirildi.

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