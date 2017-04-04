Mart ayında 28 ton altın ithal edildi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, geçen yılın mart ayında 1,7 ton olan altın ithalatı 2017'nin aynı döneminde yüzde 56,5 artışla 28,2 ton olarak açıklandı.

2017'NİN İLK ÇEYREĞİNDE 56 TON ALTIN İTHALATI YAPILMIŞ OLDU

Böylece, 2017'nin ilk çeyreğinde toplamda 56,3 ton altın ithalatı gerçekleştirmiş oldu. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, 2016 ve 2017 yılları itibarıyla aylık bazda altın ithalatı şöyle (kg):

Yıl 2016 2017 Ocak 1.040,62 10.037,27 Şubat 1.265,91 18.026,82 Mart 1.677,77 28.203,27 Nisan 3.227,64 Mayıs 9.513,90 Haziran 9.492,91 Temmuz 4.401,22 Ağustos 5.654,45 Eylül 7.100,26 Ekim 18.201,01 Kasım 7.955,91 Aralık 36.661,47 Toplam 106.193,08 56.267,36





