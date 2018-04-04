Martı istilasına neden olan otel müşterisi affedildi

Talihsiz bir olay nedeniyle odası martılar tarafından işgal edilen ve sonucunda otelden süresiz men cezası alan bir müşteri, 17 yıl sonra yazdığı özür mektubu ile affedildi.

PEPERONİ BAŞINA BELA OLDU

2001 yılında Kanada Donanması'nda çalışan Nick Burchill, bir iş konferansına katılmak için gittiği Victoria'daki Empress Oteli'ne meslektaşlarının isteği üzerine bol miktarda İtalyan sucuğu olarak bilinen pepperoni taşımıştı.

Facebook'a konuyla ilgili bir yazı yazan Burchill, "Bir donanmadan bahsettiğimiz için bir gemiye yetecek kadar pepperoni almıştım" diyerek olayı anlatıyor.

Ancak odasında bir buzdolabı bulunmaması dolayısıyla, arkadaşlarına ikram edene kadar nisan ayında henüz hava soğuk olduğu için pepperoniyi pencere kenarında tutmaya karar verdi. Fakat bu karar onun başına 17 yıl sürecek bir belayı getirdi.

ODAYI MARTILAR İŞGAL ETTİ

Adam peperonileri cam kenarına bıraktıktan sonra dışarı çıkıp yürüyüş yapmak istedi. Dönüş yolunda oteldeki odasının camını gören adam şoke oldu. Çünkü odasına martılar girip çıkıyordu.

Saatlerdir pepperoniyi yiyen martıların odaya dışkılarını bıraktığını anlatan Burchill, kuşları kovmak için başlattığı mücadelenin ise odanın daha da kirlenmesine yol açtı. Kuşları kovmaya çalışırken odada eşyaların kırıldığını söyleyen Burchill, bir ayakkabısını ise martılara atmak isterken sokağa düşürüğünü belirtti.

TALİHSİZ SERÜVENLER DİZİSİ

Adamın başına gelenler bununla da sınırlı kalmadı.

Ayakkabısını almak için aşağıya indiğinde çamura bulanan adam, o sırada iş yemeğine geç kaldığı için ayakkabısını odada saç kurutma makinesiyle kurutmak isterken aletin suya düşmesi otelde elektriklerin atmasına yol açtı.

Bütün bunların üzerine sonunda resepsiyonu arayan Burchill, odasına gelen görevlinin suratını unutamadığını söylüyor. En sonunda iş yemeğine inen Burchill'in şirketine ise otel tarafından gönderilen mektupta ömür boyunca otele girmeme kararı aldığı bildiriliyor.

OTEL YÖNETİMİ AFFETTİ

Burchill, aradan neredeyse 20 yıl geçtiği için otele af dilemek amacıyla bir mektup yazınca olay sonunda tatlıya bağlandı. Burchill mektubunda hatasını kabullenerek geçen sürenin ceza yerine sayılması gerektiğini söyledi.

Burchill, otelin müdürü Ryan Reardon'a özür hediyesi olarak pepperoni ikram etti.