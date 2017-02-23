'Martı Projesi'nde çalışmalar devam ediyor

Kanatları açık bir martı şeklinde tasarlandığı için 'Martı Projesi' olarak tanınan projenin çalışmaları havadan görüntülendi.

Projede kazık çakma işlemleri ise büyük ölçüde tamamlandı. Alanın sol tarafında bulunan iskelenin kazıklarının çakılmasının ardından iskelelerin üst bölümlerinin yapımına başlanacak.

SONDAJ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan aynı bölgede yapımına başlanan Boğazı bir kez daha birbirine bağlayacak Kabataş- Üsküdar yaya tüneli projesi için Boğazın ortasında sondaj çalışmaları sürüyor.

İskelelerin yüksekliği ise şehrin siluetini bozmaması için 9,5 metreyi geçmeyecek. Projede deniz otobüsü, vapur ve deniz otobüsü iskeleleri yenilenecek.

KABATAŞ 1,5 YIL DENİZ TRAFİĞİNE KAPALI OLACAK

İnşaat nedeniyle Kabataş 1,5 yıl daha deniz trafiğine kapalı kalacak. Proje kapsamında yaklaşık 90 bin metrekarelik alanın yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Projede otomobillerin geçtiği yol, yer altına alınıp tüm entegrasyon bu alanda sağlanacak.

Proje ile Kabataş İskelesi, Kabataş-Taksim füniküler hattı ve yapımına başlanan Mahmutbey-Kabataş metro hattı entegre olacak.

10 BİN METREKARELİK BİR MEYDAN OLUŞTURULACAK

Projeye göre, bölgede büyük eksiklik meydan ihtiyacı karşılanıp 10 bin metrekarelik bir meydan oluşturulacak. Altta ve üstte geçiş alanlarında ihtiyaçlarını karşılayacak, büfe, pastane, gazete bayii gibi üniteler yapılması planlanıyor.

BOĞAZIN ALTINDAN GEÇECEK YAYA TÜNELİ PROJESİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan aynı bölgede yer alan yapımına bir süre önce başlanan İstanbul boğazını bir kez daha birbirine bağlayacak olan Kabataş-Üsküdar yaya tüneli projesi kapsamında boğazda sondaj çalışmaları sürüyor. İstanbul boğazının ortasında bir gemi tarafından yürütülen çalışmalarda tünelin geçeceği hattaki denizin altındaki toprak yapısının tespit edildiği öğrenildi.