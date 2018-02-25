Martı Projesi'nde 'kurul kararı' bekleniyor

Kabataş'ta 'martı' şeklinde olması nedeniyle kamuoyunda 'Martı Projesi' olarak bilinen "Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi" projesi inşaatı, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan kara bölümüne henüz izin çıkmadığı için durdu.

İPTAL YOK KURUL KARARI BEKLENİYOR

Proje alanında yaklaşık 1 aydır tek bir çivi bile çakılmadığı belirtildi. Havadan görüntülenen ve işçilerin olmadığı şantiye alanında şu anda sessizlik hakim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerinden edinilen bilgiye göre ise çalışmaların deniz tarafında tamamlandığı, kara tarafında ise kurul onayı beklendiği, projenin iptal edilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi. 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan projenin inşaatının devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

İLAVE KARAR 28 TEMMUZ'DA VERİLMİŞTİ

Mimar Hakan Kıran tarafından 2005 yılında tasarlanan projeye daha sonra metro ilavesi kararı verilerek 28 Temmuz 2016 yılında başlanmıştı. Fındıklı Molla Çelebi Camii'nin kuzey tarafından başlayıp Kabataş Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'ne bitişik balıkçı barınağını da içine alan çalışmalarda önce yaklaşık 650 metre boyunca denize kazıklar çakılarak kıyı kısmı deniz üzerinde yaklaşık 20 metre genişletilmişti.

Projede yer alan 4 iskelenin yapılması için de denize yüzlerce kazık çakılmıştı. İskelelerin betonarme bölümleri ise geçtiğimiz yılın sonunda tamamlanmıştı.

PROJEDE NELER VAR

Proje kapsamında yaklaşık 90 bin metrekarelik alanın yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Projede deniz otobüsü, vapur ve deniz otobüsü iskeleleri yenilenecek.Projede otomobillerin geçtiği yol, yer altına alınıp tüm entegrasyon bu alanda sağlanacak.Proje ile Kabataş İskelesi, Kabataş-Taksim füniküler hattı ve yapımına başlanan Mahmutbey-Kabataş metro hattı entegre olacak.

Projeye göre, bölgede büyük eksiklik olan meydan ihtiyacı karşılanıp 10 bin metrekarelik bir meydan oluşturulacak. Altta ve üstte geçiş alanlarını kullanacakların ihtiyaçlarını karşılayacak büfe, pastane, gazete bayii gibi üniteler yapılması planlanıyor.