taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.522
USD
3,7906
EURO
4,6614
ALTIN
161,93
PETR
67,3100

Martı Projesi'nde 'kurul kararı' bekleniyor

'Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi' çalışmalarının devamı için kurulun vereceği karar büyük önem taşıyor.

DHA | 25.02.2018 - 16:36..
  1. Haberler
  2. Projeler

Kabataş'ta 'martı' şeklinde olması nedeniyle kamuoyunda 'Martı Projesi' olarak bilinen "Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi" projesi inşaatı, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan kara bölümüne henüz izin çıkmadığı için durdu.

Martı Projesi'nde 'kurul kararı' bekleniyor

İPTAL YOK KURUL KARARI BEKLENİYOR

Proje alanında yaklaşık 1 aydır tek bir çivi bile çakılmadığı belirtildi. Havadan görüntülenen ve işçilerin olmadığı şantiye alanında şu anda sessizlik hakim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerinden edinilen bilgiye göre ise çalışmaların deniz tarafında tamamlandığı, kara tarafında ise kurul onayı beklendiği, projenin iptal edilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi. 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan projenin inşaatının devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Martı Projesi'nde 'kurul kararı' bekleniyor

İLAVE KARAR 28 TEMMUZ'DA VERİLMİŞTİ

Mimar Hakan Kıran tarafından 2005 yılında tasarlanan projeye daha sonra metro ilavesi kararı verilerek 28 Temmuz 2016 yılında başlanmıştı. Fındıklı Molla Çelebi Camii'nin kuzey tarafından başlayıp Kabataş Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'ne bitişik balıkçı barınağını da içine alan çalışmalarda önce yaklaşık 650 metre boyunca denize kazıklar çakılarak kıyı kısmı deniz üzerinde yaklaşık 20 metre genişletilmişti.

Projede yer alan 4 iskelenin yapılması için de denize yüzlerce kazık çakılmıştı. İskelelerin betonarme bölümleri ise geçtiğimiz yılın sonunda tamamlanmıştı.

Martı Projesi'nde 'kurul kararı' bekleniyor

PROJEDE NELER VAR

Proje kapsamında yaklaşık 90 bin metrekarelik alanın yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Projede deniz otobüsü, vapur ve deniz otobüsü iskeleleri yenilenecek.Projede otomobillerin geçtiği yol, yer altına alınıp tüm entegrasyon bu alanda sağlanacak.Proje ile Kabataş İskelesi, Kabataş-Taksim füniküler hattı ve yapımına başlanan Mahmutbey-Kabataş metro hattı entegre olacak.

Projeye göre, bölgede büyük eksiklik olan meydan ihtiyacı karşılanıp 10 bin metrekarelik bir meydan oluşturulacak. Altta ve üstte geçiş alanlarını kullanacakların ihtiyaçlarını karşılayacak büfe, pastane, gazete bayii gibi üniteler yapılması planlanıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Türkiye'den İsrail'in yeni konut inşasına tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yeni konut inşasına onay vermesine tepki gösterdi.
Başbakan Yıldırım'dan Kayseri'ye hızlı tren müjdesi
Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri'de hayata geçirilecek hızlı tren projesi için yapılacak ihalenin tarihini 28 Mart olarak açıkladı.
Mersin'deki bağlantı yolu projesinin yüzde 70’i tamamlandı
Mersin’de trafik yükünü rahatlatacak olan Otogar-Otoban Bağlantı Yolu Projesi’nin yüzde 70’inin tamamlandığı bildirildi.
Mezitli Sahili Kentsel Tasarım Projesi’nde sona gelindi
Ödüllü sahil düzenleme projesinin yüzde 95'i tamamlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Salih Müslim Prag'da yakalandı

Salih Müslim Prag'da yakalandı

399
Afrinli Kürtlerden oluşan özel birlik, PKK'ya karşı hazır

Afrinli Kürtlerden oluşan özel birlik, PKK'ya karşı hazır

368
Salih Müslim operasyonunun ayrıntıları

Salih Müslim operasyonunun ayrıntıları

169
Afrin'de 5 köy daha YPG'den temizlendi

Afrin'de 5 köy daha YPG'den temizlendi

41
Teröristler için çanlar çalıyor: Yeni hedef Cinderes

Teröristler için çanlar çalıyor: Yeni hedef Cinderes

47
Nasri 1 yıl futboldan men edildi

Nasri 1 yıl futboldan men edildi

21
Suriye'de ateşkes kararı Zeytin Dalı'nın etkilemeyecek

Suriye'de ateşkes kararı Zeytin Dalı'nın etkilemeyecek

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM