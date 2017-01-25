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Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

Alman Sosyal Demokrat Partinin 24 Eylül'de yapılacak seçimlerdeki başbakan adayı, eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz olacak.

25.01.2017 - 01:15
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Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

Alman Sosyal Demokrat Partinin 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerdeki başbakan adayı, eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz olacak. 
SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel ve Martin Schulz, partinin genel merkezi  Willy Brandt Haus'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

GABRİEL, SCHULZ'A BIRAKTI

Gabriel, Schulz'un seçimlerde daha fazla şansı olduğunu belirterek, ''Partimiz ve kendimiz için doğru karar bu. Ben başbakan adayı olmayacağım.'' dedi.
SPD'nin genel başkanlığını da bırakacağını bildiren Gabriel, seçimlere kadar dışişleri bakanlığını üstlenmek istediğini dile getirdi.

Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

Sigmar Gabriel, 7 yıldan fazladır SPD'nin genel başkanlığını yaptığını hatırlatarak, Almanya'daki sosyal demokratlara teşekkür etti.

"PARTİMİZ SEÇİMLERDE BİR SÜRPRİZ YAPACAK"

Martin Schulz'u, "Büyük bir sosyal demokrat" olarak niteleyen Gabriel, ''Schulz uzun yıllar siyasi tecrübesi olan, siyasette her konumda görev almış birisi. Önümüzdeki seçim hiçbir zaman olmadığı kadar önemli. Başarılı bir aday ve lider olacağına inancım tamdır.  Kolay bir karar değildi ancak doğru olan karar buydu. Bugün size bir sürpriz yaptım. Bu sefer partimiz seçimlerde bir sürpriz yapacak.'' dedi.

Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

"ÜLKEMİZİN YENİ BİR YÖNETİME İHTİYACI VAR"

SPD'nin genel başkanlığını devralacak Schulz ise, kendisi için tarihi bir  gün olduğunu ifade ederek, ''Büyük bir şeref ve gururla görevi kabul ettim. Bu zor zamanda ülkemizin yeni bir yönetime ihtiyacı var.'' diye konuştu.
Schulz, geçen cumartesi Gabriel ile bir araya geldiklerini ve bu kararı orada aldıklarını vurguladı.

Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

SPD'de pazar günü yapılacak yönetim toplantısında, alınan kararlara resmiyet kazandırılacak. Mart ayında toplanacak kongrede de parti yönetiminde değişiklik yapılacak.

Eski AP başkanı Schulz'la ilgili haberler

Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

 

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