taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.911
USD
3,5269
EURO
4,0763
ALTIN
140,60
PETR
49,2700

Martin Schulz: Türkiye’de yaşananlar tüm sınırları aşıyor

SPD'nin başbakan adayı Martin Schulz, Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner’in gözaltına alınmasını eleştirdi.

18.07.2017 - 15:57
  1. Haberler
  2. Dünya

Martin Schulz: Türkiye’de yaşananlar tüm sınırları aşıyor

Spiegel dergisine konuşan Martin Schulz, Peter Steudtner’in Türkiye’de gözaltına alınmasını, “Türkiye’de şu anda yaşananlar tüm sınırları aşıyor” diye nitelendirdi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’de demokrasi ve hukuk devletini yok ediyor” diyen Schulz, Cumhurbaşkanının Türkiye’yi giderek Avrupa’dan uzaklaştırdığını savundu.

"MERKEL DAHA NE KADAR SESSİZ KALACAK"

Başbakan Angela Merkel’i bu durum karşısında sessiz kalmakla itham eden Schulz,”Bayan Merkel buna daha ne kadar sessiz kalacak” dedi.

Cumhurbaşkanının 15 Temmuz anmalarında “Hainlerin kafasını kopartacağız” sözlerini de eleştiren Schulz, NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından böyle bir söylem kullanılmasının demokrasi ve insan hakları ile bağdaşmadığını ve bunun “gerilim ve şiddet dili” olduğunu öne sürdü.

İlginizi Çekebilir
ABD'den PYD'ye askeri sevkiyat sürüyor
ABD, son bir haftada yapılan iki sevkiyatta toplamda 195 tır örgüt unsurlarına gönderdi.
Suudi Arabistan'da gündem mini etekli kadın
Suudi Arabistan, genç bir kadının ülkede mini etek ve göbeği açık tişörtle dolaşırken yayınladığı videoyu konuşuyor.
Almanya’da mahkemede başörtüsü yasağı girişimi
Almanya’nın Brandenburg Eyaleti’nde boşanma davasına bakan hakim, başörtülü olduğu gerekçesiyle davacı kadının duruşmasını erteledi.
Katar ambargo uygulayan ülkelere dava açacak
Katar yönetiminin, uluslararası mahkemelerde dava açacağı ve bu nedenle oluşan zararın tazmin edilmesini talep edeceği bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan'dan Kadir Mısıroğlu'na salvolar

Ahmet Hakan'dan Kadir Mısıroğlu'na salvolar

552
İstanbul'da sağanak tüm trafiği etkiledi

İstanbul'da sağanak tüm trafiği etkiledi

160
Üsküdar'da esnaf işe yüzerek gitti

Üsküdar'da esnaf işe yüzerek gitti

124
Erdoğan ve Yıldırım Şehitler Abidesi'nin ziyaret etti

Erdoğan ve Yıldırım Şehitler Abidesi'nin ziyaret etti

111
Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

74
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

33
CHP'li Mezitli Belediyesi bedava Atatürk büstü dağıtıyor

CHP'li Mezitli Belediyesi bedava Atatürk büstü dağıtıyor

394
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM