Martin Schulz: Türkiye’de yaşananlar tüm sınırları aşıyor

Spiegel dergisine konuşan Martin Schulz, Peter Steudtner’in Türkiye’de gözaltına alınmasını, “Türkiye’de şu anda yaşananlar tüm sınırları aşıyor” diye nitelendirdi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’de demokrasi ve hukuk devletini yok ediyor” diyen Schulz, Cumhurbaşkanının Türkiye’yi giderek Avrupa’dan uzaklaştırdığını savundu.

"MERKEL DAHA NE KADAR SESSİZ KALACAK"

Başbakan Angela Merkel’i bu durum karşısında sessiz kalmakla itham eden Schulz,”Bayan Merkel buna daha ne kadar sessiz kalacak” dedi.

Cumhurbaşkanının 15 Temmuz anmalarında “Hainlerin kafasını kopartacağız” sözlerini de eleştiren Schulz, NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından böyle bir söylem kullanılmasının demokrasi ve insan hakları ile bağdaşmadığını ve bunun “gerilim ve şiddet dili” olduğunu öne sürdü.