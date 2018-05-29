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Martının çıkardığı yangında 60 dönümlük arazi kül oldu

Buğday ekili tarla içinden geçerken elektrik tellerine çarparak kıvılcım çıkaran bir martı, 60 dönümlük buğday arazisini kül olmasına neden oldu.

İHA | 29.05.2018 - 13:52..
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Bodrum'un Kemer Mahallesi’nde buğday ekili bir tarla içinden geçen elektrik tellerinde elektriğe çarpılan martının çıkardığı kıvılcımdan yangın başladı.

Rüzgarla birlikte bir anda büyüyen yangın, çevredeki tarlalara da sıçradı.

Yangını ihbar alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, yangın mahalline intikal etti.

Ekipler, geniş bir alana yayılan alevleri söndürebilmek için yoğun çaba sarf etti.

Martının çıkardığı yangında 60 dönümlük arazi kül oldu

ALAN KÜLE DÖNDÜ

Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülürken, 60 dönümlük ekin alanı küle döndü. Buğdayları küle dönen çiftçiler ise büyük üzüntü yaşadı. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme yaptı.

Martının çıkardığı yangında 60 dönümlük arazi kül oldu



Martının çıkardığı yangında 60 dönümlük arazi kül oldu



Martının çıkardığı yangında 60 dönümlük arazi kül oldu



Martının çıkardığı yangında 60 dönümlük arazi kül oldu



Martının çıkardığı yangında 60 dönümlük arazi kül oldu



Martının çıkardığı yangında 60 dönümlük arazi kül oldu

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