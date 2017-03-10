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Martıyla konuşan CHP'li vekil

Martıyla koyu bir sohbete dalan CHP'li Mustafa Balbay, cezaevindeyken "Hayatımızdaki artılar, tepemizdeki martılar" dediğini söyledi.

10.03.2017 - 08:34
  1. Haberler
  2. Politika

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, İnstagram hesabından bir martıyla sohbet ettiği görüntüleri paylaştı.

Görüntüleri, "İzmir'de günlük çalışma sonrası: Hayatımızdaki artılar, körfezdeki martılar!" notuyla paylaşan CHP'li vekil, Silivri Cezaevi'nde kaldığı günlerde yaşadıklarını martıyla paylaştı.

Martıyla konuşan CHP'li vekil

Martıyla konuşan CHP'li vekil VİDEO

HAYATIMIZDAKİ ARTILAR TEPEMİZDEKİ MARTILAR..

CHP'li Balbay, martıya "Şimdi bak sevgili martı; Silivri'de sen bizim tepemizden geçerdin. Ben sana derdim ki; hayatımızdaki artılar, tepemizdeki martılar.. Bir de güneşi senin kanatların altından batırmayı severdik.." dedi.

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