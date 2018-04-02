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Martta 1320 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, EGM ve MİT'in iş birliği halinde yürüttüğü çalışmalarla proje terör örgütüne 1 ayda büyük darbeler indirildi.

AA | 02.04.2018 - 15:46..
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), güvenlik korucularının da desteğiyle, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik takibi kararlılıkla devam ediyor.

TERÖRE GEÇİT YOK

Yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, proje terör örgütü PYD/PKK'ya bu yılın mart ayında da ağır darbe vurdu.

1 AYDA BÜYÜK DARBE

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen ancak son dönemde ağır darbe alan terör örgütünün mensuplarının peşini bırakmayarak, yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonları yürüttü. Marttaki bu operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının de yer aldığı 1320 terörist etkisiz hale getirildi.

Martta 1320 terörist etkisiz hale getirildi

KARARLILIKLA OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Özellikle Mehmetçik'in Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi koşulları ve çetin kış şartlarında dahi hız kesmeden sürüyor.

Bölgede, herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra karla kaplı dağ ve sarp arazileri de didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis ve Van kırsalı başta olmak üzere teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depoları belirleyip tek tek imha ediyor.

Kışın yurt içinde teröristlerin kış üslenmesine, baharın yaşandığı şu sıralar ise eylem yapmasına fırsat vermeyen Mehmetçik, hava ve arazi şartlarındaki olumsuzluklara aldırış etmeden operasyonlarını kararlılıkla yürütüyor.

SÖZDE SORUMLULAR AĞIR DARBE ALDI

Güvenlik güçleri yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Doğu ve Güneydoğu kırsalında hava ve kara operasyonlarıyla teröristlere hem personel hem de ciddi lojistik kaybı yaşatan güvenlik güçleri, örgütün bir çok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde 2 Mart’taki operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, terör örgütü PKK'nın sözde Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu olan "Adil" kod adlı Tarık Şen olduğu belirlendi. Şırnak'ta iç güvenlik operasyonlarında 18 Mart’ta öldürülen bölücü terör örgütü mensubu 3 kadın teröristten birisinin sözde "YJA star sorumlusu", diğerinin de sözde "Gabar cephe sorumlu yardımcısı" olduğu bildirildi.

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