Marx'ın anısına Çin'den Almanya'ya heykel

Sosyalizm denilince dünya tarihinin eblkide akla gelen en önemli figürü olan Karl Marx'ın doğum günü yaklaşıyor. 5 Mayıs tarihinde doğumunun 200’üncü yıl dönümü kutlanacak olan Marx için, Çin Almanya’ya 4.4 metrelik heykel hediye etti.

ÇİN'DEN HEDİYE

Ünlü Çinli heykeltıraş Wu Weishan tarafından tasarlanan heykel, geçen ay Batı Almanya’daki Trier kentine ulaştı. Karl Marx’ın 200’üncü doğum günü olan 5 Mayıs’ta halka açılacak olan heykelle ilgili Trier Belediye Başkanı Wolfram Leibe, Xinhua’ya verdiği demeçte “Bu heykel, politik bir tavırdan daha çok Çin’den aldığımız bir dostluk armağanıdır” dedi.

SOSYALİST TURİZM BEKLENTİSİ