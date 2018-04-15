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Marx'ın anısına Çin'den Almanya'ya heykel

Doğumunun 200’üncü yıl dönümünü kutlamak için, Çin’in Almanya’ya hediye ettiği 4.4 metrelik anıtsal Karl Marx heykeli, cuma günü Trier kentine dikildi. Heykelin açılışı doğum gününde yapılacak.

Haber Merkezi | 15.04.2018 - 12:32..
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Sosyalizm denilince dünya tarihinin eblkide akla gelen en önemli figürü olan Karl Marx'ın doğum günü yaklaşıyor. 5 Mayıs tarihinde doğumunun 200’üncü yıl dönümü kutlanacak olan Marx için, Çin Almanya’ya 4.4 metrelik heykel hediye etti.

Marx'ın anısına Çin'den Almanya'ya heykel

ÇİN'DEN HEDİYE

Ünlü Çinli heykeltıraş Wu Weishan tarafından tasarlanan heykel, geçen ay Batı Almanya’daki Trier kentine ulaştı. Karl Marx’ın 200’üncü doğum günü olan 5 Mayıs’ta halka açılacak olan heykelle ilgili Trier Belediye Başkanı Wolfram Leibe, Xinhua’ya verdiği demeçte “Bu heykel, politik bir tavırdan daha çok Çin’den aldığımız bir dostluk armağanıdır” dedi.

Marx'ın anısına Çin'den Almanya'ya heykel

SOSYALİST TURİZM BEKLENTİSİ

Leibe, heykelin kentin yeni cazibe merkezi olacağını söyleyerek daha fazla Çinli ziyaretçinin bu yıl Trier’e gelmesini beklediklerini belirtti. Karl Marx’ın büyük bir devlet sergisinin yanı sıra, doğduğu şehirdeki iki ortak sergiyi de içeren bir dizi etkinlik çerçevesinde anılmasının, Trier’in “büyük oğlu”nun yaşamına, mücadelesine ve ideolojisine ışık tutacağı anlamına geldiği vurgulandı.

Marx'ın anısına Çin'den Almanya'ya heykel

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