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Marx'ın portresi Çin meclisinde

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yarın kutlanacak Karl Marx'ın 200. doğum günü vesilesiyle Büyük Halk Salonu'nda bir konuşma yaptı. Konuşma sırasında Marx'ın portresinin de asılması dikkat çekti.

Haber Merkezi | 04.05.2018 - 15:26..
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Karl Marx'ın 200. doğum gününün arifesinde, parti, hükümet ve meclis toplantılarının yapıldığı Büyük Halk Salonu'nu dolduranlara devrimci filozofun portresi altından seslendi.

Marx'ın portresi Çin meclisinde


MARX'IN 200'ÜNCÜ YAŞI

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Marx'ın siyasi kuramlarına bağlı kalarak tümüyle doğru yaptığını söyleyen Şi, ÇKP'nin Çin ulusunun büyük yeniden canlanması için çalışırken sosyalist köklerini asla unutmaması gerektiğini belirtti.

Bu yıl anayasa değişikliğiyle 'ömür boyu devlet başkanı' olmayı garantileyen ve kendisinin 'yeni çağda Çin karakterinde sosyalizm' doktrinini anayasaya sokturan Şi, ''ÇKP bayrağı üzerine Marksizm yazılması tümüyle doğruydu. Marksizin önemini ve modernleştirilmesini dur duraksız teşvik etmek de tümüyle doğrudur'' dedi.

'YAŞAM BİÇİMİ VE RUHSAL KILAVUZ'

Çin'in Marksizmin büyük bayrağını yükseltmeye devam edeceğini, ÇKP'nin daima Marksizmin koruyucusu ve uygulayıcısı kalacağını söyleyen Çin Devlet Başkanı, ÇKP üyelerine Marksist eserleri okumaları ve Marksist kuramları yaşam biçimi, ruhsal kılavuz olarak benimsemeleri çağrısı yaptı.

"GELECEĞİ KAZANMALIYIZ"

5 Mayıs 2018 doğumlu Alman filozofu 'proleteryanın ve tüm dünyadaki emekçi halkların devrimci öğretmeni, insanlığın çıkardığı en büyük düşünür' diye niteleyen Şi, ''Avantajı, insiyatifi ve geleceği kazanmalıyız. Marksizmi pratik sorunları analiz edip çözmek için kullanma becerimizi sürekli geliştirmeliyiz'' diyerek şu vurguyu yaptı:

''Bugün Marx'ı anarken insanlık tarihinin en büyük düşünürüne saygı duruşunda bulunuyoruz ve Marksizmin bilimsel gerçeğine kesin inancımızı ilan ediyoruz.''

 

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