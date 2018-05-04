Marx'ın portresi Çin meclisinde

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Karl Marx'ın 200. doğum gününün arifesinde, parti, hükümet ve meclis toplantılarının yapıldığı Büyük Halk Salonu'nu dolduranlara devrimci filozofun portresi altından seslendi.





MARX'IN 200'ÜNCÜ YAŞI

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Marx'ın siyasi kuramlarına bağlı kalarak tümüyle doğru yaptığını söyleyen Şi, ÇKP'nin Çin ulusunun büyük yeniden canlanması için çalışırken sosyalist köklerini asla unutmaması gerektiğini belirtti.

Bu yıl anayasa değişikliğiyle 'ömür boyu devlet başkanı' olmayı garantileyen ve kendisinin 'yeni çağda Çin karakterinde sosyalizm' doktrinini anayasaya sokturan Şi, ''ÇKP bayrağı üzerine Marksizm yazılması tümüyle doğruydu. Marksizin önemini ve modernleştirilmesini dur duraksız teşvik etmek de tümüyle doğrudur'' dedi.

'YAŞAM BİÇİMİ VE RUHSAL KILAVUZ'

Çin'in Marksizmin büyük bayrağını yükseltmeye devam edeceğini, ÇKP'nin daima Marksizmin koruyucusu ve uygulayıcısı kalacağını söyleyen Çin Devlet Başkanı, ÇKP üyelerine Marksist eserleri okumaları ve Marksist kuramları yaşam biçimi, ruhsal kılavuz olarak benimsemeleri çağrısı yaptı.

"GELECEĞİ KAZANMALIYIZ"