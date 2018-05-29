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Maryland'de sel felaketi

ABD'nin Maryland eyaletinde etkili olan sel sonrası ortalık savaş alanına döndü. Bölgede tahliye ve kurtarma çalışmaları yapılıyor.

AA | 29.05.2018 - 11:35..
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Maryland eyaletinde geçtiğimiz gün etkili olan fırtınanın beraberinde getirdiği yağış Ellicott City'de sele neden oldu.

Maryland Valisi Larry Hogan, merkezi Ellicott City olan Howard Bölgesi’nde acil durum ilan etti.

Maryland'de sel felaketi

Maryland'de sel sonrası savaş alanına dönen sokaklar

HAYATINI KAYBEDEN OLMADI

Howard Bölgesi Üst Düzey Yöneticisi Allan Kittleman, sel nedeniyle şu ana kadar hayatını kaybeden kimsenin olmadığını ancak kurtarma ekiplerinin tahliye ve arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtirken, felaketle ilgili yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Maryland'de sel felaketi

'HASAR BÜYÜK'

Kittleman, hasarın büyük olduğunu ve durumun aynı bölgede iki yaz önce meydana gelen selden daha vahim göründüğünü söyledi.

Pek çok binanın hasar gördüğü Ellicott City'de, bazı araçların suya kapıldığı bildirildi. Bölgede 2016 yılında meydana gelen selde 2 kişi ölmüştü.

Maryland'de sel felaketi

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