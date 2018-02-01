Maryy Shelly'in öyküsü ilk kez Türkçede

Korku edebiyatı klasiği olan Frankestein’in yazarı Mary Shelley’nin edebi dehasını açığa çıkaran ve ilk kez Türkçeye çevrilen Ölümlü Ölümsüz, Delidolu Yayınları etiketiyle yayımlandı. Ölüm, sonsuzluk ve aşk kavramlarını ele alan öykü, özel resimli ve sert kapaklı baskısıyla okurlarına sunuluyor.

Çocukluk aşkı Bertha’ya duyduğu aşkın yakıcılığından kurtulmak için ölümsüzlük iksirini yudumlayan Winzy, başlangıçta bunu bir armağan olarak kabul edip ebedi bir huzura kavuştuğunu düşünür. Ancak, sevdiği herkesin ölümüne tanık olmak zorunda kalan genç adam için bu sonsuzluk, kısa sürede bitmek bilmez bir işkenceye dönüşecektir.

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Zamanının ötesindeki yapıtlarıyla, iki yüz yılı aşkın süredir, edebiyata yön vermeyi sürdüren Mary Shelley, Ölümlü Ölümsüz’de bir türlü ölemeyen yalnız bir adamın sessiz haykırışını, gotik unsurlarla örerek şiirsel bir öyküye dönüştürüyor.

Ölümlü Ölümsüz, Maria Brzozowska’nın resimleriyle güçlenen sert kapaklı özel baskısıyla koleksiyon değeri taşıyan ve hikâyesi kadar ve görsel zenginliğiyle de hiçbir sanatseverin kayıtsız kalamayacağı bir kitap.

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