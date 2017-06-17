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Masajın keyfini çıkartırken yere düşen kuş
Kulak çubuklarıyla yapılan masajla kendinden geçen sevimli kuş, bir anlığına kendinden geçti..
17.06.2017 - 09:37
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Sevimli kuşun masaj keyfi kameralara böyle yansıdı;
Masajın keyfini çıkartırken yere düşen kuş VİDEO
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