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Masajın keyfini çıkartırken yere düşen kuş

Kulak çubuklarıyla yapılan masajla kendinden geçen sevimli kuş, bir anlığına kendinden geçti..

17.06.2017 - 09:37
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Sevimli kuşun masaj keyfi kameralara böyle yansıdı;

Masajın keyfini çıkartırken yere düşen kuş VİDEO

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