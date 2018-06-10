Masal dilinde bir otobiyografik roman: Cosima

Her insanın hayatı bir yerlerde, belirli bir zamanda başlıyor. Hangimiz karşımıza çıkanı nasıl değerlendiriyoruz, aslında her şey bundan ibaret. Cosima da, Deledda’nın yaşadıkları karşısındaki duruşunun, hayatı nasıl yaşadığının cümlelerini içeriyor…

(Grazia Deledda)

COSIMA

Deledda, Nuoro’daki büyük bir aileden gelen asi bir genç kadındır. Kelimelerle dansı, hassas gözlem gücü ve yadsınamayacak derecede duru üslubuyla, Sardinya’da büyük ilgi görmüştü.

Tüm eserlerini ortaya çıkarmak aslında hiç de kolay olmadı. Çünkü Deledda, eğitim şansının verilmediği ve dünyevi imkanların kısıtlı olduğu bir coğrafyada büyüdü. Onun en büyük şansı, doğanın sundukları konusundaki sınırsızlığıydı. Deledda, hayal gücü sınır tanımayan bir yazar oldu. Öyle ki bir gün Nobel ile ödüllendirilen bir yazar…

İnsan, hayatını içinde bulunduğu şartları değerlendirerek nasıl bir masal dinletisine çevirir; Deledda bize onu gösteriyor.

Cosima

Grazia Deledda

Çev.: Leyla Tonguç Basmacı

Kolektif Kitap

S.: 130

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Damla Karakuş

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