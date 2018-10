Masal kitabı gibi otel: Christmas Farm Inn And Spa

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Bütün yaz sabah akşam gezip tozduktan sonra kış aylarını yok saymak, kendine yapacağın en büyük haksızlık olsa gerek. Benim gibi kayak malzemelerinle yatıp kalkıp, gözün camda ‘kar yağsa’ diye bekleyenlerdensen, sana unutulmaz bir hafta sonu teklifiyle geldim. Amerika’nın eyaletlerinden biri olan Vermont’ta bulunan Christmas Farm Inn And Spa’da bir fincan sıcak kakao yudumlayıp, ‘acaba bu bir rüya mı’ diye düşünürken, küçük bir tatil kaçamağının nasıl bu kadar lezzetli olabileceğine hayret edeceksin. Bu ziyaretin şerefine, iki güne dünyanın aktivitesini sığdıracağız!

AMERİKA’NIN ARKA BAHÇESİNDE BİR ÇİFTLİK

New York’un arka bahçesinde bir eyalet Vermont. Bu yesil devlet, sarımtırak yaprakları, görkemli kayak merkezleri, şirin kasabası ve lezzetli yemekleri ile sınırlı kalmamalı; New England gemisinde bir yaşam var. Sessizliği, sakinliği ve doğal güzelliğiyle ön plana çıkan Jackson kasabasında masal gibi bir otele konuk oluyoruz. Bu 'masal' bir benzetme ya da edebi sanat tasviri değil; masal diyarı denen bir yer varsa, orası kuşkusuz New England olurdu. Kafanı nereye çevirirsen çevir, gördüğün manzara karşısında Heidi çıkıp gelecekmiş gibi hissediyorsun.

Çatırdayan bir ateş, çam kokusu, tatil tezahüratı: Mevsim mevsim, elma toplama, yürüyüş, bisiklet, tenis, golf, balıkçılık, kamp, ​​kayak gibi ne kadar doğal yaşamı kullanacağın aktivite varsa, burada tadına varıyorsun. Çiftlik hayatına sefalar getirdin!

VERMONT'TA 'NEW ENGLAND(YENİ İNGİLTERE)' DENEYİMİ

Vermont’ta, kendini New England deneyimini misafirine sunmak için adamış bir otel var; sıcak, renkli ve karma. Hayatın basit zevkleri var bu odalarda: Beyaz dağların kalbinde, Jackson Village'da 15 dönümlük bir arazi üzerinde yer alan en eski bina, 1778 yılından kalma. İster geleneksel bir oda, istersen bir süit kirala, bu otelin seni mutsuz edecek tek bir köşesi yok.

AHIRDA EVLENME FİKRİ

Geleneksel konuk odalarına ek olarak, tesiste yedi ayrı evden birinde konaklamayı da tercih edebilirsin. Ahırda ayrıca iki apartman dairesi yer alıyor ve evet, burada düğün yapıyorlar.





EĞLENCE, SEVGİ, MACERA VE ESENLİK

Bu şirin aile mülkü, adından da anlaşıldığı üzere, zamanında Noel hediyesi olarak bir aileye hediye edilmiş. Evin manevi anlam ve önemine vurgu yapmak isteyen aile, binanın dört bir yanını bu konseptle inşa etmiş. Rezervasyon yaparken bile, Noel, Noel Baba , Blitzen, Three Wise Men, Vixen ve Sleigh Bells gibi isimlerle adlandırılan odalar seçiyorsun.

Oteli gözün ısırıyor olabilir; çünkü kendisi birçok Amerikan yapımı dizi ve filmde kullanıldı. Tam bir hayali set ortamı; ama gerçek. Burada çalışan herkes ‘’eğlence, sevgi, macera ve esenlik” diyerek, özverili bir New England deneyimi sunmayı amaçlıyor. Sen de bu görsel şölen içinde İnstagram’ı baştan aşağı bol kırmızı ve yeşile boyuyorsun.

DOĞAL HAYATI SÖMÜRECEĞİN BİR ORTAM

Gelen konuklar temalı odaların yanı sıra, şömineli geniş oturma odasının, sallanan sandalyeden gelen kahve ve kurabiyeler eşliğinde tadını çıkarıyor. Dışarıda kar yağıyor; güzel yemek kokuları ve kahve kokusu eşlik ediyor; dingin olmanın huzuruna eriyorsun.

Cidden, daha iyi bir tatil kaçamağı hayal edebiliyor musun?

BURAYA GÜZEL ANILAR BIRAK: AKTİVİTE DERYASI

Aile hatıraları bırakmak, rahatlamak, gevşemek, romantizminizi yeniden canlandırmak, arkadaşlarınla birlikte olmak veya soluksuz bir macera heyecanı için gel. Kuzey Conway, NH'deki birçok vergiden muaf indirimli mağazalarda alışveriş yap, yerel tiyatrolara katıl, doğal manzaralara git, muhteşem şelaleler gör, engebeli yollara çık, kayağa git ya da birçok kış eğlencesinin tadını çıkar. Buhar odasını, saunasını, masaj salonlarını saymıyorum bile.

Otel ayrıca her yıl düzenli olarak Kuzey Kutbu gezilerine de sponsor oluyor. Bu otelden kafanı dışarı çıkarmak isteyemeyeceksin!

DİYAR DİYAR KAYAK

Kayak zamanı yaklaşıyor. Beyaz rengin yakıştığı bir yerlerde rezervasyon yapmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Kar bulutlarının arasından salınıp gideceğin bir pist için ön kapıya çık ve 150 km uzunluğundaki bakımlı kros kayak pistlerinden bir yolculuk yap. Daha maceraperest biri için, yokuş aşağı dik yamaçlı beş kayak alanı, kısa bir sürüş mesafesinde. Sen ve arkadaşların için Jackson Village'dan birkaç kızak ayarlasınlar. Bana güven, fazla zevkli.