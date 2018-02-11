'Masallı Boyama' kitabı yayımlandı

Sınırsız hayal gücümüzü harekete geçirmenin tam zamanı! Bol ödüllü yazar Mavisel Yener, kaleme aldığı beş özgün masalın resimlerini çocuklar renklendirsin istiyor.
Onların keyifle boyayacağı sayfalar, kendi çizimlerini yapabilecekleri alanlar, yaratıcı yanlarını keşfetme olanağı sağlayan birer hazine. İşte bu kitapta yer alan birbirinden eğlenceli masallar:
Yazar: Mavisel Yener
Yayınevi: Bilgi Yayınevi
Türü: Masal (çocuk edebiyatı)
Baskı yılı: 2018
Syf: 96
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