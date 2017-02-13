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Maskeli kişi girdiği evde bir kadını bıçakladı

Adana'da maskeli bir kişi evine girdiği kadını bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

13.02.2017 - 09:35
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adana

Alınan bilgiye göre, olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi 70008 Sokak’ta meydana geldi.

4 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Eşinin evde bulunduğu sırada Fadime S. (34), çamaşır asmak için balkona çıktı. Çamaşırları astıktan sonra içeri giren Fadime S., karşılaştığı yüzü maskeli bir kişi tarafından 4 yerinden bıçaklandı. Eşinin çığlıklarına uyanan Ümit S. (38), karısını yerde kanlar içinde yatarken buldu. Ümit S.’nin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fadime S.’yi Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

DURUMU AĞIR

Fadime S.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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