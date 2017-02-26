Maskeli şahısların saldırısına uğrayan astsubay öldü

Olay, saat 23.30 sularında Keçiören’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Astsubay Başçavuş Bekir U. (37), Güçlükaya Mahallesi Eğri Sokak’ta bulunan evinin önünde, yüzleri maskeli 3 şahsın saldırısına uğradı. Saldırganlar astsubayı bıçak darbeleriyle yaraladıktan sonra, otomobille olay yerinden uzaklaştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Bekir U., sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, sokağa emniyet şeridi çekerek, giriş ve çıkışları kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil arama çalışması yaptı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Saldırı sonucu hayatını kaybeden astsubayın, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri, Bekir U.’nun fenalaşan eşine müdahalede bulundu.

Astsubayın cansız bedeni, cenaze aracıyla adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis, saldırganların kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanmaları için çalışma başlattı.