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Uyarı tabelasını dikkate almayınca yürüyen merdivene düştü

İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda, yürüyen merdivenlerdeki çökme sonucu oluşan boşluğa düşen kişi hastaneye kaldırıldı. İBB, olayla ilgili açıklamasında, uyarı tabelasının dikkate alınmadığını söyledi.

DHA | 28.02.2018 - 10:12..
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İstanbul Maslak'ta saat 17.30 sıralarında, İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'ndaki yürüyen merdivenlerinde meydana gelen çökme sonucu 1 kişi boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Uyarı tabelasını dikkate almayınca yürüyen merdivene düştü

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu boşluğa düşen kişi, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Adının Mehmet Ali Erik olduğu belirtilen kişi, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Uyarı tabelasını dikkate almayınca yürüyen merdivene düştü



UYARI TABELASINI DİKKATE ALMADI

Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yazılı açıklama yaptı
Yapılan açıklama, "Maslak Ayazağa Metro İstasyonu'nda 17.30 sıralarında bakımı yapılan yürüyen merdivenin önündeki uyarı-koruma tehlike uyarı tabelasını dikkate alamayan bir vatandaş, yürüyen merdivene binmiştir. Bu sırada hizmet vermeyen ve bakımı yapılan merdivende tambur boşalması meydana gelmiş, basamaklar çökerek vatandaş merdiven altına düşmüştür. Kısa sürede olay yerine ulaşan İtfaiye vatandaşı sıkıştığı yerden kurtarmıştır. Hastanede tedavi altına alınan yolcumuzun ortopedi uzmanı tarafından yapılan ilk muayenesinde sol kolunda kırık olduğu, diğer kolunda ve bacaklarında ezikler olduğu belirtilmiştir. Kesin bilgiler tomografi sonuçlarından sonra söyleyeceği belirtilmiştir." denildi.

Uyarı tabelasını dikkate almayınca yürüyen merdivene düştü



Uyarı tabelasını dikkate almayınca yürüyen merdivene düştü



Uyarı tabelasını dikkate almayınca yürüyen merdivene düştü



Uyarı tabelasını dikkate almayınca yürüyen merdivene düştü



Uyarı tabelasını dikkate almayınca yürüyen merdivene düştü

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