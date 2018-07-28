Masraflı olduğu için yıkılamayan 19 katlı bina

Kahramanmaraş’ta iş merkezi olarak yapılan 19 katlı bina, arama motoru Google’da ‘dünyanın en saçma binası’ olarak arandığı zaman 290 bin sonuç arasında ilk sırada yer alıyor.

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde 1994 yılında hizmete giren bina, 2 bin 110 metrekare alana kurulu sarı, mavi ve kırmızı renklerle kentin hemen hemen her yerinden görünüyor.

BİNANIN YÜZDE 60'I KULLANILMIYOR

Yaklaşık 90 bölümden oluşan binada, Dulkadiroğlu ve Onikişubat Kaymakamlığının yanı sıra, birkaç iş yeri yer alıyor.

Şehrin siluetini bozduğu iddia edilen binanın neredeyse yüzde 60’lık bölümü ise kullanılamıyor. 2011 yılında tahminen 28 milyon lira bedelle satılmak istenen ancak satılamayan bina, İl Özel İdaresi’nin kapanmasının ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine devredildi.

Son yıllarda yıkılacağı söylenen binanın, ciddi masraflardan dolayı yıkılmasının ertelendiği de iddia ediliyor.



