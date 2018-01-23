Masumiyet Müzesi Milano'da

9 Ocak’ta açılan sergi için Orhan Pamuk Milano’ya gitti ve sanat tarihçisi Prof. Salvatore Settis ile Masumiyet Müzesi ve müzeler ve şehirler üzerine bir konuşma yaptı.

Bagatti Valsecchi Müzesi yöneticisi Lucia Pini ve Laura Lombardi'nin küratörlüğünde gerçekleşen sergide İstanbul'daki müzede yer alan 29 kutunun replikaları(tıpatıp taklitleri) yer alıyor. Milano'nun merkezindeki sergi 19 Ocak – 24 Haziran 2018 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.



Daha önce 2016'da Londra'da (Courtauld Gallery) ve 2017'de Oslo'da bulunan Kültürler Müzesi’nde, Masumiyet Müzesi’nden seçilmiş kutuların tıpatıp taklitlerinin sergilendiği iki sergi açılmıştı. Milano'daki Bagatti Valsecchi Müzesi'ndeki serginin özel bir anlamı ise romanın başkahramanı Kemal Basmacı'nın bu müzeye özel bir ilgisi ve yakınlığı...

MASUMİYET MÜZESİ

Kemal Basmacı, romanda anlatıldığı gibi müzeye beş dakika mesafedeki Grand Hotel De La Milan’da vefat etmişti. İstanbul'daki Masumiyet Müzesi'ni kurmadan önce dünyada beş binin üzerinde müzeyi ziyaret eden Kemal Basmacı, en çok Bagatti Valsecchi Müzesi’nden etkilenmişti. Romanda Kemal Basmacı’nın bu müzeyi defalarca ziyaret ettiği anlatılıyor.

1994'te açılan ve bir “ev-müze” olma özelliği ile Masumiyet Müzesi'ne benzeyen Bagatti Valsecchi Müzesi'nde Fausto ve Giuseppe Bagatti Valsecchi kardeşler ölene dek yaşamışlar ve özenle kurdukları evlerinin atmosferinin bir müze olarak nasıl yaşayacağını Kemal Basmacı gibi hayatlarının son dönemlerinde planlamışlardı. Koleksiyonunda İtalyan Rönesansı’na ait pek çok esere sahip olan Bagatti Valsecchi Müzesi her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

ORHAN PAMUK'UN MÜZESİ

Geçen hafta Pamuk’un müzesi ve küçük müzeler hakkındaki görüşlerini iredeleyen bir kitap da Milano'da Bir Rüya (Un sogno fatto a Milano- A Dream Made In Milan) adıyla yayımlandı. İtalya'nın saygın sanat yayınevlerinden Johan & Levi Editore tarafından yayınlanan kitapta sanat tarihçilerinin Masumiyet Müzesi hakkında düşünceleri ve Pamuk’un kendi müzesi hakkında çizimleri ve yazıları bir araya geliyor. Salvotare Settis'in sunum metnini yazdığı kitapta Orhan Pamuk'un daha önce yayınlanmamış metinleri de yer alıyor.

BİR AŞKIN ÖYKÜSÜ

Pamuk’un Masumiyet Müzesi adlı aşk romanı Türkiye’de olduğu gibi İtalya’da 2009 yılında yayımlandığında bestseller olmuştu. Aynı adlı müze İstanbul’da 2012’de açıldığından beri yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görmeye devam ediyor.

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Bir aşk hikayesini eşyalarla anlatan müze, aynı zamanda 1950’lerden 2000’lere İstanbul’daki gündelik hayat üzerine pek çok ayrıntı ve eşyayı da koleksiyonunda barındırıyor. Masumiyet Müzesi, 2014 yılında Avrupa Müze Forum’u tarafından verilen, Avrupa’da Yılın Müzesi Ödülü’nü kazanmıştı.

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