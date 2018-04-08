Masumiyet Öyküleri sergisi açılıyor

Sanatçı Timurtaş Onan, fotoğraf çalışmalarına 1980 yılında başladı. 25 yıldır profesyonel olarak çalışıyor. Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında birçok etkinliğe katıldı, sergiler açtı.

ULUSLARARASI ÖDÜLÜN SAHİBİ

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda jüri üyesi olarak yer aldı. Sanatçının eserleri Türkiye ve yurt dışında kurum ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır.

Sanatçı Unesco ve Unep dahil kırkın üzerinde ulusal ve uluslararası ödülün sahibi. Bu günlerde fotoğraf atölyeleri gerçekleştirmekte, çeşitli sergilerin kürasyonunu yapmakta ve yeni fotoğraf projeleri üzerinde çalışmaktadır.