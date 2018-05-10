Mat Collishaw'la zaman yolculuğu

Eşikler Thresholds, izleyiciyi zamanda yolculuğa çıkararak dünyanın ilk fotoğraf sergisine götürüyor. İngiliz bilim adamı William Henry Fox Talbot’ın 1839 yılında Birmingham’daki King Edward’s School’da açtığı dünyanın ilk fotoğraf baskı sergisinin kapılarını aralıyor.

TARİHİ YOLCULUĞA ADIM

Ziyaretçiler bu kapıdan dijital ve üç boyutlu olarak inşa edilmiş bir mekâna adım atıyor, dijital ortamda inşa edilmiş vitrinlere, eşyalara, yüzeylere dokunuyorlar. Hatta yanmakta olan şöminenin yaydığı kokuyu ve ısıyı hissediyorlar.

Collishaw, 1839’daki serginin açıldığı sırada protesto gösterileri yapmakta olan işçi örgütü Çartistler’in seslerini ve görüntülerini de sergiye taşıyor.

ÇAĞDAŞ SANATTA ETKİLEYİCİ FİGÜRLER

Serginin en hoş sürprizlerinden biri ise kızılötesi sensörlerin ziyaretçilerin görüntüleri üzerinde oynadığı oyunlar.

1980’lerin sonlarında birlikte açtıkları sergilerle dünyayı sarsan ve kendilerinden sonra gelen kuşakları derinden etkileyen Young British Artists (Genç Britanyalı Sanatçılar) topluluğunun önemli bir üyesi olan Collishaw, 1988’de katıldığı Freeze sergisi ve 1990’da açtığı ilk kişisel sergisinden beri çağdaş sanat sahnesinin en etkileyici figürlerinden biri olarak anılıyor.