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Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciyi tacizden tutuklandı

Samsun Çarşamba'da bir ortaokulda görevli matematik öğretmeni 7'nci sınıf öğrencisi 9 kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

29.12.2016 - 16:59
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Olay, Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde bulunan bir ortaokulda yaklaşık 15 gün önce meydana geldi. İddialara göre bir kız öğrenci, ailesine matematik öğretmeni M.S.'nin kendisini sürekli elle taciz ettiğini söyledi.

8 AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Ailenin şikayette bulunması sonucu polis ekipleri M.S.'yi gözaltına aldı. Olayın duyulması sonrasında 8 kız öğrencinin ailesi de polise giderek şikayetçi oldu. Üzerine atılı suçu kabul etmeyen M.S., sevk ediliği nobetçi mahkeme tarafından tutuklanarak, başka bir ilçede bulunan cezaevine gönderildi.

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