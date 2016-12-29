Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciyi tacizden tutuklandı

Olay, Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde bulunan bir ortaokulda yaklaşık 15 gün önce meydana geldi. İddialara göre bir kız öğrenci, ailesine matematik öğretmeni M.S.'nin kendisini sürekli elle taciz ettiğini söyledi.

8 AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Ailenin şikayette bulunması sonucu polis ekipleri M.S.'yi gözaltına aldı. Olayın duyulması sonrasında 8 kız öğrencinin ailesi de polise giderek şikayetçi oldu. Üzerine atılı suçu kabul etmeyen M.S., sevk ediliği nobetçi mahkeme tarafından tutuklanarak, başka bir ilçede bulunan cezaevine gönderildi.