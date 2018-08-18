Matematik tutkunu genç yarışmada altın madalya kazandı

Matematik konusundaki yeteneğiyle ulusal yarışmalarda çeşitli başarılara imza atan lise öğrencisi Yusuf Kağan Çiçekdağ, ilk kez katıldığı Asya Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.

YARIŞMALARA KATILDI

İzmir'de özel bir lisenin 9'uncu sınıf öğrencisi olan Çiçekdağ'ın küçük yaşta başlayan matematik sevgisi zamanla tutkuya dönüştü.

Bu alandaki yeteneğinin keşfedilmesi sonrası Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi'nde özel eğitim alan Yusuf Kağan Çiçekdağ, bu süreçte ulusal yarışmalara katılmaya başladı.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Bölgesel organizasyonların ardından Antalya Üniversitesince düzenlenen Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları'nda 9'uncu sınıflar kategorisinde altın madalya kazandı.

Yusuf Kağan Çiçekdağ, Kanguru Matematik Yarışması'nda da Türkiye birinciliği elde ederek Tayland'da düzenlenen Asya Uluslararası Matematik Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

SAYILARA İLGİSİ KÜÇÜK YAŞTA BAŞLADI

Tayland'ın Başkenti Bangkok'ta 16 ülkeden yaklaşık bin 400 öğrencinin katıldığı olimpiyatlarda kendisini gösteren Yusuf Kağan Çiçekdağ altın madalyaya hak kazandı ve Türk bayrağıyla çıktığı sahnede madalyasını aldı.

Yusuf Kağan Çiçekdağ,sayılara olan ilgisinin küçük yaşta başladığını ve daha sonrasında bunun kendisi için bir tutkuya dönüştüğünü belirtti.

Okul hayatına başladıktan sonra matematik dersini çok sevdiğini ve bu dönemde matematik olimpiyatlarıyla ilgilenen öğretmeniyle tanıştığını aktaran Yusuf Kağan Çiçekdağ, 6. sınıftan itibaren matematik yarışmalarına girmeye başladığını ifade etti.

"HAYATIMIN HER ALANINDA MATEMATİK VAR"

Hayatında matematiğin ayrı bir yeri olduğunu, girdiği yarışmalardan elde ettiği derecelerin kendisini daha da motive ettiğini söyleyen Yusuf Kağan Çiçekdağ, hayatın her anında matematiği düşündüğünü, yarışmalar için her gün ortalama 4 saat çalıştığını dile getirdi.

"GÜZEL SORULAR ÇÖZDÜKÇE MUTLU OLUYORUM"

Yusuf Kağan Çiçekdağ, Asya Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda sonuçlar açıklandığında çok mutlu olduğunu aktararak, "Altın madalyaya hak kazandığımı öğrendiğimde heyecanlandım. Sahneye çağırmaya başladılar, uluslararası bir yarışma olduğu için Türk bayrağıyla çıktım. Çok güzel bir his, gururlandım. Matematik bana ayrı bir zevk veriyor, bazı öğrenciler matematiği sevmez ama benim için durum başka. Güzel sorular çözdükçe mutlu oluyorum ve bu beni daha çok motive ediyor. Arkadaşlarımla matematik çalıştığımızda onlara bazen yardımcı oluyorum, bu da beni iyi hissettiriyor." diye konuştu.