Matematikçiler Trabzon’da buluştu

Dünyanın dört bir yanından gelen matematikçiler Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre Merkezi'nde düzenlenen '5. Uluslararası Teorik ve Uygulamalı Matematikte Güncel Gelişmeler Konferansı'nda buluştu.

Konferansa 30'a yakın ülkeden 60'ı yabancı yaklaşık 280 bilim adamı katılırken, konferansa ilginin az olması dikkat çekti.

BİLDİRİ SUNDULAR

Kriptolojiden, finans ve biyoloji matematiğine kadar birçok alanda bildiriler yayınlanan konferansa dünyanın ve Türkiye'nin değişik üniversitelerinden 200’den fazla matematikçi bildiri sundu.

VAZGEÇİLMEZ BİLİM VURGUSU

Konferansın açılışnda konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektör Yardımcı Prof. Dr. Asım Örem, matematiğin sadece temel bilimler için değil, tıp bilimleri için de vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak üniversitelerinin böyle bir konferansa ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



