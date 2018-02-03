Mathias Enard’ın edebi bir şok olarak tanımlanan romanı

Geçtiğimiz ay Can Yayınları tarafından raflarda yerini alan Mathias Enard’ın Mıntıka romanını okudum.

Enard’ın kitaplarıyla tanışmam Mıntıka'yla oldu ve iyi ki de tanışmışım diyorum. Yazar, Hırvat asıllı ama Fransa istihbarat servisinde yıllarca çalışmış artık ekmekliye ayrılan yaşlı bir kurt ajan olan Francis Servain Mirković’in sıra dışı öyküsüyle okurlarını baş başa bırakıyor.

Bir an bile elinizden düşüremeyeceğiniz Mıntıka, sizleri devletlerin ve istihbarat örgütlerinin dünyasına keşfe çıkartıyor.

Fransa Niort’ta 1972 yılında doğan yazar, burada iyi bir eğitim süreci yaşadı. Mathias Enard için Orta Doğu coğrafyası oldukça önem arz etmektedir. Zira, 1991’de Lübnan, Suriye ve İran’a yolculuklar yaptı, kadim Orta Doğu kültüyle ilgili notlar tuttu.

Mathias Enard, Bağımsız Barcelona Üniversitesi’nde verdiği Arapça derslerinin yanı sıra Arapça ve Farsçadan çeviriler de yapıyor.

Enard, ilk romanı olan La perfeciton du’yu yayımladıktan sonra bunu ikinci romanı Remonter l’Orénoque izledi. Ünlü yazarın dördüncü romanı Savaşları, Kralları ve Filleri Anlat Onlara Fransa’da lise öğrencilerinin verdiği Goncourt des Lycéens Ödülü’nü aldı.

Mathias Enard’ın ününe ün katan asıl romanı ise Mıntıka olmuştur. Yazarın yayımlandığında geniş kitleler tarafından beğeniyle karşılaşan roman, Livre Inter ve Prix Décembre gibi saygın edebiyat ödüllerini almaya hak kazandı.

İSTİHBARAT AĞLARI

Yazar, istihbarattan emekli olan Fransız ajan Francis Servain Mirković’i merkezine alarak başından geçen korkunç ve dehşet veren olayların halkalarını birleştiriyor. Francis Servain Mirković, istihbarattan elini eteğini çektikten sonra büyük bir bunalımla karşı karşıya kalır. Servain Mirković’i buhranlara sevk eden ise istihbaratta çalışırken yaşadığı korkunç olaylardır.

İstihbarat birimleri bütün devletler için önemlidir. Her devlet içerde ve dışarda kendisine gelebilecek olası tehlikeleri bertaraf etmek ve haberdar olmak için güçlü istihbarat ağları kurarlar. Bu istihbarat ağlarında çalışan ajanlar da belli bir süre hizmet ettikten sonra emekliye ayrılma ya da yüzlerini değiştirerek hayatlarına devam ederler.

PROFESYONEL KATİLLER

Servain Mirković, resmi organlarına kendisine sağladığı olanaklardan faydalanarak siyasi cinayetleri, arakasında iz bırakmayan profesyonel katillerinin kim ya kimler olduğuna dair titiz bir çalışmanın içinde kendini bulur.

Esrarengiz bağlantılarla örülen tabiri caizse kendi mıntıkasında ve sahte kimlikle gizemli dünyasında yaşamaya başlayan Servain Mirković’in yeni görevi topladığı belge ve bilgileri Vatikan’daki kendini bekleyen birimlere teslim etmektir.

Mathias Enard

Servain Mirkovići karanlık ve bilinmeyen geçmişini saklamak ve bunun hayatına giren yeni kadından gizlemek için dikkatli olmak zorundadır. Bu, Servain Mirković’in zor, tehlikeli ve son vazifesidir.

Yazar, sadece Roma ve Milano ana mekânlardan bağlı kalmamış, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi üzerine de okurlarını gezintiye çıkartıyor. Mathias Enard, romanında belli ki Osmanlı ve Türkiye tarihini yakından takip ediyor.

Yazar, okurlarını Roma, Milano ve İstanbul’un kadim tarihini teneffüs ettirirken, aynı zamanda onları tehlikelerle baş başa bırakıyor.

Yazar: Mathias Enard

Yayınevi: Can Yayınları

Çeviren: Ebru Erbaş

Türü: Roman

Syf: 512

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Ergül Tosun

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