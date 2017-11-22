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Matrakçı kimdir

Matrakçı kimdir? Matrakçı kime denir? Matrakçı nedir? Matrakçı ne iş yapar?

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Genellikle Matrakçı Nasuh isminden aşina olduğumuz 'matrakçı' sözcüğüyle ilgili bilgiler bu yazıda.

MATRAK NEDİR?

TDK'daki anlamına göre matrak: "Savaşmayı öğretmek için kullanılan, ucu giderek yuvarlaklaşan kalın sopa, değnek." Kubbealtı Lugatı'ndaki anlamına göre; "Acemi erlerin talim yaparken silah gibi kullandıkları, baş tarafı armut biçiminde, üzeri deri kaplı kalınca değnek, bir çeşit lobut."

Matrakçı kimdir

MATRAKÇI KİMDİR?

Matrakçı ise yine TDK'daki anlamına göre; "Osmanlı ordusunda acemilere matrakla savaşmayı öğreten usta.". Kubbealtı Lugatı'ndaki anlamına göre ise; "Eskiden acemi erlere matrak adı verilen değneklerle savaş talimi yaptıran üst rütbeli kimse"

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