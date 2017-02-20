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Mattis: ABD askeri petrol için Irak'ta bulunmuyor

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Irak'taki Amerikan askeri varlığının nedeninin, "kimsenin petrolüne el koymak olmadığını" söyledi.

20.02.2017 - 11:48
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Mattis bugün Irak ziyaretine başlamadan önce yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın Ocak ayında CIA mensuplarına hitap ederken, "Irak'ın petrollerine el koymalıydık. Neyse, belki bir fırsat daha çıkar" yolundaki sözleriyle ters bir tavır belirtmiş oldu.

"KİMSENİN PETROLÜNE EL KOYMAK İÇİN IRAK'TA BULUNMUYORUZ"

İlk Irak ziyaretinde Mattis, İslam Devleri militanlarını Musul kentinde ellerinde kalan yerlerden çıkartmak için yeni bir taarruza girişen Irak ordusunu destekleyen Amerikan askerlerinin çalışmalarını yerinde görecek.

Irak gezisine katılan gazetecilerin, Irak'ın petrollerine el koymak gibi bir tehdidin gündemde olup olmadığını sorduğu Mattis, böyle bir niyeti kesin biçimde reddetti. Mattis, "Biz kimsenin petrolüne el koymak için Irak'ta bulunmuyoruz" dedi.

"PARAYLA ALINIYOR"

Mattis, "Burada bulunan herkes ve Amerika'daki herkes gazını, petrolünü parayla alıyor. Eminim gelecekte de böyle olacaktır." Mattis'in sözleri, Trump yönetiminde son dönemde ortaya çıkan farklı politik görüşlerin en yeni örneği oldu.

Trump daha önce, sorgulama yöntemi olarak tutuklulara işkence yapılması konusunda Mattis'in kendisine katılmadığını söylemişti.

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