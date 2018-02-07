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Mattis: Ana odağımız terörden ziyade güç rekabeti

Rusya'nın atılımından dolayı yeni savunma stratejilerinde ana odağın terörden ziyade güç rekabeti olduğunu dile getiren Jim Mattis, seyir füzelerinin devreye girebileceğini söyledi.

AA | 07.02.2018 - 01:36..
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Mattis: Ana odağımız terörden ziyade güç rekabeti

Rusya'nın nükleer anlaşmaları ihlal etmesi durumunda ABD'nin de seyir füzelerini devreye sokacağını söyleyen ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "Ayrıca düşük tesirli balistik füzelerimizi de geliştiririz" dedi.

Mattis: Ana odağımız terörden ziyade güç rekabeti

MATTİS, 'RUSYA VAZGEÇERSE' SORUSUNA SESSİZ KALDI

Rusya’nın 1987 yılında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı ihlal ederek stratejik olmayan nükleer balistik füzelerini devreye soktuğunu hatırlatan Mattis, “Rusların bizden bir şey görmeden ellerindeki bir şeylerden vazgeçmeye istekli olacaklarını sanmıyorum.” şeklinde konuştu.

"Rusya’nın söz konusu anlaşmayı ihlal eden adımlarını geri alması durumunda, ABD’nin denizde konuşlu balistik füze ve düşük tesirli balistik füzeleri devreye sokmaktan vazgeçip vazgeçmeyeceği" sorusuna ise Mattis “Müzakereden önce bunu açıklamak istemiyorum.” yanıtını verdi.

Mattis: Ana odağımız terörden ziyade güç rekabeti

"ANA ODAK GÜÇ REKABETİ"

Büyük güçler arasındaki rekabetin tekrar gündeme geldiğini hatırlatan Mattis, ABD’nin yeni savunma stratejisinin ana odağının terörden ziyade güç rekabeti olduğunu dile getirdi.

Rusya’nın aynı zamanda havadan fırlatılan nükleer seyir füzelerini geliştirdiği bilgisini aktaran Mattis, Moskova’nın, bu silahların istikrarsızlığa yol açtığını düşünmediğini ancak kendisinin kaygıları bulunduğunu ifade etti.

Rusya’nın bu adımlarına karşılık ABD’nin caydırıcılığını artırması için nükleer modernizasyon ve kapasite artırımının gerekli olduğunu savunan Mattis, "Nükleer bir caydırıcılığın olduğu noktada konumumuzu nasıl koruruz? Bu kapasiteler son derece caydırıcı olmalı. Caydırıcılık düşmana göredir.” diye konuştu.

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