ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Mattis, DEAŞ ile mücadele ve Washington'un Afganistan stratejisinin revizyonu ile ilgili soruları yanıtladı.

"TEYİT ETMEDİĞİMİZ SÜRECE AKSİNİ KABUL ETMEYİZ"

Bağdadi'nin yaşayıp yaşamadığına ilişkin soruya Mattis, "Bağdadi'nin yaşadığını düşünüyorum ve öldürüldüğünü kendimiz teyit etmediğimiz sürece de aksini kabul etmeyeceğim." karşılığını verdi.

Bağdadi'yi aradıklarını belirten Mattis, örgüt elebaşının DEAŞ içindeki rolünü bir şekilde devam ettirdiğine inandıklarını ifade etti.

"ÖRGÜT İÇİNDE BİR ROLÜ VAR AMA NE BELLİ DEĞİL"

DEAŞ liderinin, halen örgüt içinde emir komuta rolünü devam ettirip ettirmediğine yönelik soru üzerine Mattis şunları söyledi: "Yaşadığını düşünüyorum. Bu da şu demek oluyor; örgüt içerisinde bir rolü var ama rolü operasyonel mi, stratejik mi, propaganda mı, manevi veya fiziki bir rol mü onu tanımlayamayacağım. Cesedini görene kadar onun yaşadığını farz edeceğim."





Afganistan'daki Amerikan stratejisinin revizyonuna yönelik çalışmaların devam ettiğine değinen Mattis, yakın zamanda bu stratejinin prensiplerini açıklayacaklarını ifade etti.