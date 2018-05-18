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Mavi Elmas 6,7 milyon dolara satıldı

Parma Dükü’nün kızı Elisabeth Farnese’ye düğün hediyesi olarak verilen Mavi Elmas İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen bir müzayedede 6,7 milyon dolara satıldı.

İHA | 18.05.2018 - 16:20..
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En önemli tarihi elmaslardan biri olan ve Farnese Mavisi olarak bilinen Mavi Elmas, İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen bir müzayedede 6,7 milyon dolara satıldı.

DÜĞÜN HEDİYESİYDİ

Sotheby’s Müzayede Evi’nin açık artırmaya çıkardığı Mavi Elmas, Parma Dükü’nün kızı Elisabeth Farnese’ye İspanya Kralı 5’inci Felipe’nin 1715’te evlenirken verdiği düğün hediyesiydi.

6,1 KARAT BÜYÜKLÜĞÜNDE

300 yıl boyunca Avrupa’nın en önemli 4 kraliyet ailesinde kalan 6,1 karatlık Mavi Elmas, 6,7 milyon dolara satıldı. Alıcının kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Elmasın, Hindistan'daki Golconda madeninden çıkarıldığı belirtildi.

Mavi Elmas 6,7 milyon dolara satıldı

Mavi Elmas 6,7 milyon dolara satıldı

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