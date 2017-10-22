taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.489
USD
3,6716
EURO
4,3283
ALTIN
151,14
PETR
57,8700

Mavi Kalem Yayınları'ndan iki yeni kitap

Kitap raflarında yerini alan kitaplar okuyucularını bekliyor.

22.10.2017 - 11:55
  1. Haberler
  2. Kitap

Geçtiğimiz günlerde Kenan Seçkin'in Teori ve Pratik, ve Mücahit Özdoğa'ın Kral Arthur ve Merlin Yaşıyor adlı yapıtlar yayımlandı.

KENAN SEÇKİN - TEORİ VE PRATİK

Bir zamanlar hayatını ruhsal gelişime adamış insanlar, manastır ve tapınaklarda münzevi bir hayat yaşayan rahipler, keşişler ve ruhsal aydınlanma peşinde koşan insanlar vardı. Bu insanlar aydınlanmaya ulaşma umuduyla maddi dünyaya ilişkin her şeyi bir kenara ittiler, günlerini, aylarını, yıllarını meditasyon ve tefekküre adadılar. Bazen maddi dünyadan vazgeçmeleri de yetmedi, ruhsal aydınlanmayı bir başka ömre ertelediler.

Geçen zamanla birlikte hem dünya değişti, hem de insanlık gelişti. Artık maddi yaşamdan kaçmanın gerekli olmadığı, bunun herhangi bir yararının da bulunmadığı bir döneme gelindi. Belli koşulların sağlanması halinde eskiden onlarca yıl süren tekâmül süreci birkaç ay gibi kısa bir zamana sığar hale geldi.

Mavi Kalem Yayınları'ndan iki yeni kitap

Bu kitatapta ruhsal gelişim ve tekâmül için gerekli olan koşulları, mistik güçlerin gelişimi için yeni ve kolay uygulanabilir teknikler önerecek ve varoluşun metafizik planıyla ilgili okült gerçeklere farklı bir açıdan bakacaksınız. Bu kitabın bir yerinde kendinizi bulacağınıza eminiz...

MÜCAHİR ÖZDOĞAN - KRAL ARTHUR VE MERLİN YAŞIYOR

Bu kitap, kesin olarak kim olduğu çözülememiş olan ve hakkında onlarca teori ve senaryo üretilen Kral Arthur ve Merlin'e dair yeni bakış açıları sunmaya çalışmaktadır. Kral Arthur Efsanesi, Excalibur, Camelot ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri gibi klasikleşmiş unsurlarının yanı sıra içinde barındırdığı gizemli öğeleriyle birlikte sıradan bir popüler kültür unsuru olmanın çok ötesindedir.

Kitapta efsanenin klasik anlatılarına yer verilmekle beraber efsaneye dair ortaya atılan hemen hemen bütün tahminler ifade edilmeye çalışılmıştır. Kitapta ayrıca efsanenin bugüne kadar pek dillendirilmeyen siyasi, toplumsal ve dinsel yönleri de anlatılmıştır.

Mavi Kalem Yayınları'ndan iki yeni kitap

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

İlginizi Çekebilir
Orhan Kemal’in Murtaza romanı
Orhan Kemal'in önemli karakter analizlerinden olan Murtaza romanı okuyuculara bir dönemin fotoğrafını sunuyor.
John Steinbeck’in çok okunan romanı: Gazap Üzümleri
Amerika’da işsizlik sonucunda ortaya çıkan sefaleti bütün gerçekliğiyle anlatıldığı roman, klasikler arasında yerini her zaman korumuştur.
Sextus Empiricus’un felsefe dizisinin kitabı: Kuşkuculuk
Sextus, yazıları günümüze kadar hemen hemen eksiksiz olarak ulaşan tek kuşkucu filozoftur.
100 Kitap 100 Yazar 100 Söyleşi kitabı
Kültür gündemini değerlendirmeye devam eden okuryazar. tv 100 yazarla yaptığı mülakatların yer aldığı kitap okurlara kılavuzluk ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökhan Töre'ye 4 çocuk esprisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökhan Töre'ye 4 çocuk esprisi

77
Adana'da bir genç kendisini annesine öldürttü

Adana'da bir genç kendisini annesine öldürttü

119
Barzani yandaşlarının Kerkük isyanı

Barzani yandaşlarının Kerkük isyanı

382
AK Partili vekil: Melih Gökçek salı günü istifa edecek

AK Partili vekil: Melih Gökçek salı günü istifa edecek

101
ABD'de 5 Başkan bir araya geldi

ABD'de 5 Başkan bir araya geldi

152
Murat Bardakçı: Atatürk de İnönü'yü görevden almıştı

Murat Bardakçı: Atatürk de İnönü'yü görevden almıştı

100
Başbakan Yıldırım, Ağın Köprüsü'nü havadan inceledi

Başbakan Yıldırım, Ağın Köprüsü'nü havadan inceledi

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM