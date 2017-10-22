Mavi Kalem Yayınları'ndan iki yeni kitap

Geçtiğimiz günlerde Kenan Seçkin'in Teori ve Pratik, ve Mücahit Özdoğa'ın Kral Arthur ve Merlin Yaşıyor adlı yapıtlar yayımlandı.

KENAN SEÇKİN - TEORİ VE PRATİK

Bir zamanlar hayatını ruhsal gelişime adamış insanlar, manastır ve tapınaklarda münzevi bir hayat yaşayan rahipler, keşişler ve ruhsal aydınlanma peşinde koşan insanlar vardı. Bu insanlar aydınlanmaya ulaşma umuduyla maddi dünyaya ilişkin her şeyi bir kenara ittiler, günlerini, aylarını, yıllarını meditasyon ve tefekküre adadılar. Bazen maddi dünyadan vazgeçmeleri de yetmedi, ruhsal aydınlanmayı bir başka ömre ertelediler.

Geçen zamanla birlikte hem dünya değişti, hem de insanlık gelişti. Artık maddi yaşamdan kaçmanın gerekli olmadığı, bunun herhangi bir yararının da bulunmadığı bir döneme gelindi. Belli koşulların sağlanması halinde eskiden onlarca yıl süren tekâmül süreci birkaç ay gibi kısa bir zamana sığar hale geldi.

Bu kitatapta ruhsal gelişim ve tekâmül için gerekli olan koşulları, mistik güçlerin gelişimi için yeni ve kolay uygulanabilir teknikler önerecek ve varoluşun metafizik planıyla ilgili okült gerçeklere farklı bir açıdan bakacaksınız. Bu kitabın bir yerinde kendinizi bulacağınıza eminiz...

MÜCAHİR ÖZDOĞAN - KRAL ARTHUR VE MERLİN YAŞIYOR

Bu kitap, kesin olarak kim olduğu çözülememiş olan ve hakkında onlarca teori ve senaryo üretilen Kral Arthur ve Merlin'e dair yeni bakış açıları sunmaya çalışmaktadır. Kral Arthur Efsanesi, Excalibur, Camelot ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri gibi klasikleşmiş unsurlarının yanı sıra içinde barındırdığı gizemli öğeleriyle birlikte sıradan bir popüler kültür unsuru olmanın çok ötesindedir.

Kitapta efsanenin klasik anlatılarına yer verilmekle beraber efsaneye dair ortaya atılan hemen hemen bütün tahminler ifade edilmeye çalışılmıştır. Kitapta ayrıca efsanenin bugüne kadar pek dillendirilmeyen siyasi, toplumsal ve dinsel yönleri de anlatılmıştır.

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