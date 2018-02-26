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Mavi kapaklarla 98 tekerlekli sandalye aldılar

Eskişehir'de, işçi emeklisi Halit Aydoğdu ile torunu Melika Sarıtaş, yaklaşık 11 yıldır mavi kapak topluyor.

DHA | 26.02.2018 - 17:36..
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi'nde oturan işçi emeklisi Halit Aydoğdu ile Gazi Meslek Lisesi'nin Radyo ve Televizyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Melike Sarıtaş, engelliler için 2007 yılından beri mavi kapak topluyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERDİLER

Halit Aydoğdu, topladıkları binlerce mavi kapak karşılığında bugüne kadar 98 tekerlekli sandalye alıp, bunların 95'ini ihtiyaç sahiplerine verdiklerini, 3'ünü de ilerleyen günlerde teslim edeceklerini söyledi.

Mavi kapaklarla 98 tekerlekli sandalye aldılar

"HEDEFİMİZ 150 TEKERLEKLİ SANDALYE"

Hedeflerinin 150 tekerlerli sandalye olduğunu belirten Aydoğdu, "Torunum Melike'ye, anaokuluna giderken, 500 kapak getireni dergiye çıkaracaklarını söylemişler. Torunum da okula, topladığı 485 kapakla gitti; ancak 500 kapak olmadığı için ağlayarak, eve geldi. Kendisine gelecek yıl binlerce kapak toplayacağımı söyledim. Ertesi yıl 30 binin üzerinde kapak topladık. Bunun karşılığında tekerlekli sandalye verdiler. Tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibine verince yüreğimizin yağları çözüldü. Daha sonra mavi kapak toplamaya devam ettik. Şu ana kadar 98 tekerlekli sandalye aldık. Hedefimiz 150 tekerlekli sandalye." diye konuştu.  

Mavi kapaklarla 98 tekerlekli sandalye aldılar

Melike Sarıtaş ise "Tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine teslim ettiğimizde bizim mutluluğumuz artıyor. Umarım, daha çok engelliye yardım yapacağız. Tek istediğimiz bu." dedi.

Mavi kapaklarla 98 tekerlekli sandalye aldılar



Mavi kapaklarla 98 tekerlekli sandalye aldılar



Mavi kapaklarla 98 tekerlekli sandalye aldılar




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