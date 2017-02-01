Mavi listede aranan DEAŞ'lı öldürüldü

1 milyon 500 bin lira para ödülü ile 'mavi' kategoride aranan 22 yaşındaki DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü ortaya çıktı.

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İngiltere hükümeti Trump'ı ağırlamakta ısrarcı

"Trump'a yapılan davet geri alınsın" dilekçesine yaklaşık 1 milyon 800 bin kişi imza atmasına rağmen, hükümet Trump'ı ağırlamakta kararlı.