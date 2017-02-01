Mavi listede aranan DEAŞ'lı öldürüldü

Muhammet Zana Alkan'ın ölüm haberini alan Adıyaman'da yaşayan ailesi, sessiz sedasız taziyeleri kabul ediyor.
1 MİLYON 500 BİN LİRA ÖDÜL KONMUŞTU
Ailesinin 2014 yılında kayıp başvurusunda bulunduğu ve İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan teröristler' listesinde 1 milyon 500 bin lira ödülle 'mavi' kategoriye koyarak aradığı DEAŞ'lı terörist Muhammet Zana Alkan'ın, koalisyon uçaklarının Rakka'ya yönelik hava harekatında öldürüldüğü belirtildi.
Teröristin babasının paylaştığı bilginin istihbarat birimlerinde de olduğu belirtilirken, Alkan Ailesi, terörist oğullarının öldüğü haberinin ardından Altınşehir Mahallesi'ndeki evlerinde olayı duyan az sayıdaki akrabasının taziyelerini kabul etmeye başladı.