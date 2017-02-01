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Mavi listede aranan DEAŞ'lı öldürüldü

1 milyon 500 bin lira para ödülü ile 'mavi' kategoride aranan 22 yaşındaki DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü ortaya çıktı.

01.02.2017 - 17:59
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Muhammet Zana Alkan'ın ölüm haberini alan Adıyaman'da yaşayan ailesi, sessiz sedasız taziyeleri kabul ediyor.

1 MİLYON 500 BİN LİRA ÖDÜL KONMUŞTU

Ailesinin 2014 yılında kayıp başvurusunda bulunduğu ve İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan teröristler' listesinde 1 milyon 500 bin lira ödülle 'mavi' kategoriye koyarak aradığı DEAŞ'lı terörist Muhammet Zana Alkan'ın, koalisyon uçaklarının Rakka'ya yönelik hava harekatında öldürüldüğü belirtildi.

Mavi listede aranan DEAŞ'lı öldürüldü

Teröristin babasının paylaştığı bilginin istihbarat birimlerinde de olduğu belirtilirken, Alkan Ailesi, terörist oğullarının öldüğü haberinin ardından Altınşehir Mahallesi'ndeki evlerinde olayı duyan az sayıdaki akrabasının taziyelerini kabul etmeye başladı.

Mavi listede aranan DEAŞ'lı öldürüldü

Mavi listede aranan DEAŞ'lı öldürüldü

Mavi listede aranan DEAŞ'lı öldürüldü

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