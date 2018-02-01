Mavi listede aranan terörist Murat Üçer öldürüldü

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, öldürülen teröristler arasında Eylül kod adıyla bilinen Murat Üçer'in olduğunu da belirtti. Üçer, 1,5 milyon TL ödül ile aranan Mavi Liste teröristlerindendi.
MAVİ LİSTEDE ARANIYORDU
Etkisiz hale getirilen sözde bölge sorumlusu Üçer, terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda el yapımı uzaktan kumandalı mayınla tabur komutanı ile 3 askeri şehit etmişti.
Üçer, Türkiye'nin "Aranan teröristler" listesinin mavi liste bölümünde yer alıyordu, başına 1.5 milyon TL ödül konmuştu.