taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,5987
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

Mavi yumurta isteyene 2 ay sonraya gün veriyor

Çankırı'da bir vatandaş, yetiştirdiği "ameraucana" cinsi 10 tavuktan elde ettiği mavi yumurtaları sosyal medya aracılığı ile satıyor.

29.03.2017 - 11:20
  1. Haberler
  2. Yaşam

d

Çankırı'da imam hatiplik yapan Sadık Sevinç, yetiştirdiği "ameraucana" cinsi 10 tavuktan elde ettiği mavi yumurtaları sosyal medya aracılığıyla Türkiye geneline gönderiyor.

Mavi yumurta isteyene 2 ay sonraya gün veriyor

Mavi renkli yumurtaların talep görmesi üzerine yetiştirdiği tavuk sayısını 10'a çıkartan Sadık Sevinç, 2 de horoz alıp köydeki babasının müstakil evinin bir odasını kümese çevirdi.

Mavi yumurta isteyene 2 ay sonraya gün veriyor

Tavuklarından ayda ortalama 200 adet mavi yumurta alan Sevinç, bunları sosyal medya aracılığıyla talep edenlere kargo ile gönderiyor.

Mavi yumurta isteyene 2 ay sonraya gün veriyor

Sadık Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine boş vakitlerini değerlendirmek amacıyla "ameraucana" cinsi tavuk aldığını söyledi.

Mavi yumurta isteyene 2 ay sonraya gün veriyor

Bir süre sonra tavuk sayısını 10'a çıkardığını belirten Sevinç, "Tavuklar için babamın evinde güzel bir ortam yaptık. Sağlıklarına itina gösteriyoruz. Musluk suyu bile vermiyoruz, hazır su içiriyoruz." dedi.

Mavi yumurta isteyene 2 ay sonraya gün veriyor

Tavukların veriminin oldukça iyi olduğunu dile getiren Sadık Sevinç, pazarlama sorunu da yaşamadığını ifade etti.

Mavi yumurta isteyene 2 ay sonraya gün veriyor

Ülke genelinde bu işi yapanların oldukça az olması dolayısıyla elde ettiği yumurtaların tamamını rahatlıkla sattığını anlatan Sevinç, "Sosyal medya üzerinden insanlar bizi buluyor. Ayda ortalama 200 yumurta alıyorum. Yoğun talep var. Şu an en az 2 ay doluyuz. Biri talepte bulunsa, ancak 2 ay sonra gönderebiliriz." diye konuştu.

Mavi yumurta isteyene 2 ay sonraya gün veriyor

 

Sadık Sevinç, bir süre sonra tavuk sayısını artırmayı planladığını da kaydetti.

Son dönemde popüler olan mavi yumurta ile normal yumurta arasında faydaları bakımından çok büyük bir fark bulunmuyor. Bazı araştırmacılar, mavi yumurtanın diğer yumurtaya göre daha küçük olması nedeniyle toplam kolesterol düzeyinin daha az olduğunu savunuyor.

Mavi yumurta isteyene 2 ay sonraya gün veriyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bugün seçim olsa: İşte sonuçlar

Bugün seçim olsa: İşte sonuçlar

115
Video hakem uygulaması maçın kaderini değiştirdi - İZLE

Video hakem uygulaması maçın kaderini değiştirdi - İZLE

24
İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit mektubunu imzaladı

İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit mektubunu imzaladı

28
Selin Sayek Böke hayır için koalisyonu övdü

Selin Sayek Böke hayır için koalisyonu övdü

280
ABD'li komutandan PYD'nin Rakka isteğine cevap

ABD'li komutandan PYD'nin Rakka isteğine cevap

76
Amerikalı komutan: Avrupa için daha çok asker lazım

Amerikalı komutan: Avrupa için daha çok asker lazım

41
Berrak Tüzünataç sevişme sahnesi hakkında konuştu

Berrak Tüzünataç sevişme sahnesi hakkında konuştu

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM