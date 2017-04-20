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Mavişehir'deki cami projesinin imar planı onaylandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mavişehir'de yapılacak cami projesinin imar planını onayladı, çalışmalar kısa bir sürede başlayacak.

20.04.2017 - 09:08
  1. Haberler
  2. Projeler

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İzmir’in Karşıyaka İlçesi sınırlarında Mavişehir Bölgesi’ne hitap edecek cami projesinin hazırlıkları tamamlandı.

İMAR PLANLARI ONAYLANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 2 yıl önce Diyanet İşleri Başkanlığı’na devri yapılan 8 bin 600 metrekare alanın imar planlarını onayladı. Buna göre, bölgeye büyük bir cami inşa edilecek.

ÇALIŞMALAR KISA SÜREDE BAŞLAYACAK

Mavişehir Mavibahçe’nin karşısında bulunan okulun arka tarafındaki Cengiz İnşaat’ın yeni projesine bitişik konumda yapılacak cami Karşıyaka Belediyesi’ne ait Taypark’ın da hemen dibinde olacak.

Burada, yoğun yapılaşma ve konut projelerinin yükselmesi nedeniyle cami inşaatına gereksinim olduğu değerlendirilmişti. Cami inşaatıyla ilgili çalışmalar kısa sürede başlayacak.

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