May, Merkel ve Macron'dan Rusya görüşmesi

İngiltere Başbakanı Theresa May, çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi soruşturmasıyla ilgili olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'i bilgilendirdi.

MAY "KİMYASAL TESPİT EDİLDİ" DEDİ

İngiltere Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamaya göre, May, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi marjında Macron ve Merkel'e, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayıyla ilgili soruşturmadaki gelişmeler konusunda bilgi verdi.

May, muhataplarına, İngiliz uzmanların olayda kullanılan kimyasal maddenin Rusya tarafından üretildiği belirtilen Novichok grubu kimyasallardan olduğuna ilişkin teşhisini aktardı.

RUSYA'YI EHDEF GÖSTERDİ

Rusya'nın bu kimyasal türünü ürettiğine dair bilgileri paylaşan May, bu ülkenin devlet destekli suikastler düzenlediğini gösteren bir sicili olduğunu ve İngiltere'nin değerlendirmesine göre Rusya'nın ülkeden kaçan bazı rejim karşıtlarını meşru hedef olarak gördüğünü ifade etti.

Açıklamaya göre, toplantıda İngiltere, Fransa ve Almanya olaydan Rus devletinin sorumlu olduğu dışında makul bir açıklama bulunmadığı konusunda görüş birliğine vardı.

Liderler, Rusya'nın eylemlerine yanıt olarak Avrupa'nın ortak ve güçlü bir mesaj göndermesinin önemi konusunda anlaşırken, gelecek günlerde de yakın temas içinde kalmayı kararlaştırdı.