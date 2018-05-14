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May nükleer anlaşmaya bağlı kalacak

ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Trump'a tepki gösteren İngiltere Başbakanı May, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşerek anlaşmaya bağlı kalacağını bildirdi.

AA | 14.05.2018 - 02:18..
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşen İngiltere Başbakanı Theresa May, hapiste tutulan çifte vatandaşların serbest bırakılmasını istedi.

May nükleer anlaşmaya bağlı kalacak


30 ÇİFTE VATANDAŞ HAPİSTE

İngiliz yayın kurumu BBC'ye göre, İran'da yaklaşık 30 çifte vatandaş hapiste tutuluyor.

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı May'in İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı yaptığı telefon görüşmesinde, İran'da hapiste tutulan çifte vatandaşların (İngiliz ve İran) durumunun ele alındığı, May'in "insani dayanaklarla" bu vatandaşların serbest bırakılması yönünde ilerlemenin sağlanmasını talep ettiği bildirildi.

May nükleer anlaşmaya bağlı kalacak

MAY ANLAŞMAYA BAĞLI

Açıklamada May'in, İngiltere'nin, İran ile yapılan nükleer anlaşmaya olan bağlılığını sürdürdüğü kaydedildi.

Geçen ay London Imperial College Profesörü Abbas Edalat Tahran'da tutuklanmıştı.

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