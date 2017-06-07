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May'in ilk seçim vaadi: Terör yasalarını değiştiririrm

May, terör şüphelilerinin saldırılarını önlemek için gerekirse insan hakları ile ilgili yasalarda değişiklik yapabileceğini söyledi.

07.06.2017 - 11:57
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May'in ilk seçim vaadi: Terör yasalarını değiştiririrm

Başbakan Theresa May, yarın yapılacak genel seçimler öncesi düzenlenen seçim kampanyaları çerçevesinde, Londra'nın batısındaki Slough'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada terör şüphelilerinin sınır dışı edilmesi ve tehlikeli olduğu halde mahkemeye çıkarılamayan kişilerin özgürlüklerinin kısıtlanması için insan hakları yasalarında değişikliklere gidebileceklerini belirtti ve ekledi:

"YASALARI DEĞİŞTİRECEĞİZ"

"Eğer insan hakları yasalarımız bunu yapmamıza müsaade etmezse bu yasaları değiştireceğiz. Eğer Perşembe günü başbakan olarak seçilirsem bu çalışmalar cuma günü başlar."

"ARTIK YETER DEMENİN ZAMANI GELDİ" DEMİŞTİ

Başbakan May, Cumartesi akşamı London Bridge ve Borough Market’de meydana gelen ve 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırılarından ardından yaptığı açıklamada da, "Artık yeter demenin zamanı geldi" diye konuşmuştu.

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