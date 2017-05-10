May ve eşi evlilik hayatlarını anlattı

BBC 1 kanalında akşam haberlerinin ardından yayınlanan "The One Show"un misafir koltuğuna oturan çift, evlilik hayatı ve kişisel yaşamlarıyla ilgili konuştu.

Bir papazın kızı olarak yetişmenin kendisine katkı sağladığını belirten Başbakan May, babasının kendisine, "herkese eşit davran" tavsiyesinde bulunduğunu söyledi.

EUROVİZYON TEPKİSİ

Theresa May, İngiltere'nin AB'den ayrılması ve Eurovizyon'dan çekilip çekilmeyeceği konusundaki soru üzerine, "Eurovizyon Şarkı Yarışması'ndan ayrılmıyoruz ancak mevcut durumu göz önünde bulundurursak ne kadar oy alacağımız konusunda emin değilim." diye konuştu.

İLK GÖRÜŞTE AŞK

Oxford Üniversitesinde öğrenim görürken okul diskosunda Benazir Butto tarafından tanıştırılan çift, ilk görüşte birbirlerine aşık olduklarını dile getirdi.

Philip May, eşini ilk gördüğündeki tepkisini, "(Ne kadar tatlı bir kız) dedim. Halen de öyle." sözleri ile aktardı.

"YOĞUN PROGRAM OLUNCA YEMEĞİ BEN HAZIRLIYORUM"

"Başbakan eşi olmanın nasıl bir yaşam tarzı sunduğu" sorusu üzerine Philip May, "Eğer akşam 06.00'da yemeğinizin masada olmasını bekleyen bir erkekseniz, o zaman hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz." diye konuştu.

37 yıllık evli çift, akşam yemeklerini genellikle birlikte hazırladıklarını ancak Başbakan'ın yoğun programı sebebiyle bu işi zaman zaman evin erkeğinin üstlendiğini bildirdi.

"ÇÖPÜ BEN ATARIM"

Çocukları olmayan çift, ev işlerini paylaşarak yerine getirdiklerini söylerken, Philip May, "Evde genellikle geleneksel olarak erkeklere düşen işlere ben bakarım. Çöpü ben atarım." dedi.

MAY'İN AYAKKABI DÜŞKÜNLÜĞÜ

Renkli ve farklı modellerdeki ayakkabı tercihleriyle de bilinen Theresa May, bunun için alışveriş yapmaktan çok hoşlandığını belirterek, "Ayakkabılarımı seviyorum. Gidip daha fazla ayakkabı satın almak için bana gerekçe veriyor." diye konuştu. 59 yaşındaki Philip May de, Theresa May'in kıyafetleri sebebiyle başbakanlık konutundaki dolapta kendi kıyafetlerine "Çok az yer kaldığı" esprisini yaptı.

MAY'İN KARİYERİ

İngiltere Merkez Bankasında 1977-1983 yıllarında çalışan May, siyasete 1986 yılında Merton Belediyesinde, belediye meclis üyeliği ile başladı. 1992 yılında yapılan genel seçim ile 1994 yılında yapılan ara seçimde milletvekili seçilemeyen May, 1997 yılındaki genel seçimle Muhafazakar Partinin Maidenhead milletvekili olarak İngiliz Parlamentosuna girdi.

2010-2016 yıllarında İçişleri Bakanlığı yapan ve temmuz 2016'da seçilmeden başbakanlık koltuğuna gelen Theresa May, erken genel seçim öncesinde televizyonlardaki tartışma programlarına katılmayacağını bildirmesi üzerine, bazı çevreler tarafından "Korkaklık" ile suçlanarak eleştirilmişti.

İngiltere'de halk 8 Haziran'da erken genel seçim için sandığa gidecek.