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May'e 'Yalancı' diyen şarkı bir numara

Londralı müzik grubu Captain Ska'nın İngiltere Başbakanı Theresa May'e yazdığı 'Liar Liar' şarkısı en çok dinlenilenler arasında yer alıyor.

31.05.2017 - 03:01
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May'e 'Yalancı' diyen şarkı bir numara

BBC Türkçe'nin haberine göre Londralı müzik grubu Captain Ska'nın Cuma günü yayınladığı yeni şarkısı "Liar, Liar" (Yalancı, Yalancı), Liam Payne ve Ariana Grande gibi şarkıcıları geride bırakarak, İngiltere'de iTunes üzerinden en çok indirilen parçalar listesinde bir numaraya yükseldi.

Şarkıda Başbakan Theresa May ve Muhafazakar Parti'ye ağır eleştiriler yöneltiliyor.

May'e Yalancı diyen şarkı VİDEO

"YALANCININ TEKİ"

May'in açıklamalarından kesitlerin kullanıldığı parçanın nakaratında, "Yalancının teki / Yalancının teki / Hayır, hayır, hayır / Ona güven olmaz" sözleri tekrarlanıyor.

May'e 'Yalancı' diyen şarkı bir numara

RADYOLARDA ÇALINMIYOR

Şarkının resmi video klibinde de nakarat kısmında Theresa May'in görüntülerine yer veriliyor. iTunes'ta bir numaraya yükselmesine karşın bu şarkının seçim döneminde uygulanan tarafsızlık kuralları gereğince radyolarda çalınmayacağı belirtiliyor.

Şu ana kadar Heart ve Capital FM, bu şarkıyı liste programlarında çalmayacaklarını açıkladı. Grup, şarkıdan elde edeceği geliri gıda yardımı yapan bir kuruluşa bağışlayacağını söyledi.

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