Mayın arama köpeği Hüner öldü

Siirt'in Pervari ilçesinde hava destekli devam eden terör operasyonunda, PKK'ya ait çok saiyda mühimmat ele geçirildi. Mehmetçik'in sevgilisi haline gelen 8 yaşındaki mayın arama köpeği Hüner, bulduğu EYP'nin infilat etmesiyle öldü.

SON GÖREVİNDE 4 EYP TESPİT ETTİ

Operasyonda İl Jandarma Komutanlığına ait Labrador cinsi 8 yaşındaki Hüner isimli mayın arama köpeği, tespit ettiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, operasyonda, İl Jandarma Komutanlığına ait Labrador cinsi 8 yaşındaki Hüner isimli mayın arama köpeği, 3 el yapımı patlayıcıyı tespit etti, ardından 4. el yapımı patlayıcıyı tespit ettiği sırada basma düzenekli olması nedeniyle patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü.

Hüner'in patlayıcıyı tespit etmesiyle güvenlik güçlerinin hayatını kurtarmış olduğu belirtildi.

HAVA DESTEĞİ İLE OPERASYON DEVAM EDİYOR

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesinin Yazlıca (Herekol) Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.

Bölgedeki arama tarama faaliyetlerinde etkisiz hale getirilen teröristlere ait 4 kalaşnikof, iki M-16 piyade tüfeği, makineli tabanca, iki el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası, dürbün, iki şarjör ve iki şemsiye ele geçirildi.