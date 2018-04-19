taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.099
USD
4,0139
EURO
4,9722
ALTIN
174,06
PETR
73,7800

Mayın arama köpeği Hüner öldü

Siirt'te PKK'ya düzenlenen operasyonunda 7 terörist öldürülürken, mayın arama köpeği Hüner, bulduğu 4. EYP'nin infilak etmesi sonucu öldü.

AA | 19.04.2018 - 03:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Mayın arama köpeği Hüner öldü

Siirt'in Pervari ilçesinde hava destekli devam eden terör operasyonunda, PKK'ya ait çok saiyda mühimmat ele geçirildi. Mehmetçik'in sevgilisi haline gelen 8 yaşındaki mayın arama köpeği Hüner, bulduğu EYP'nin infilat etmesiyle öldü.

Mayın arama köpeği Hüner öldü

SON GÖREVİNDE 4 EYP TESPİT ETTİ

Operasyonda İl Jandarma Komutanlığına ait Labrador cinsi 8 yaşındaki Hüner isimli mayın arama köpeği, tespit ettiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, operasyonda, İl Jandarma Komutanlığına ait Labrador cinsi 8 yaşındaki Hüner isimli mayın arama köpeği, 3 el yapımı patlayıcıyı tespit etti, ardından 4. el yapımı patlayıcıyı tespit ettiği sırada basma düzenekli olması nedeniyle patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü.

Hüner'in patlayıcıyı tespit etmesiyle güvenlik güçlerinin hayatını kurtarmış olduğu belirtildi.

Mayın arama köpeği Hüner öldü

HAVA DESTEĞİ İLE OPERASYON DEVAM EDİYOR

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesinin Yazlıca (Herekol) Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.

Bölgedeki arama tarama faaliyetlerinde etkisiz hale getirilen teröristlere ait 4 kalaşnikof, iki M-16 piyade tüfeği, makineli tabanca, iki el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası, dürbün, iki şarjör ve iki şemsiye ele geçirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Zafer Kılınç Ankara'ya getirildi
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan Zafer Kılınç, Ankara'ya getirildi.
Kılıçdaroğlu'nun amcası vefat etti
Kemal Kılıçdaroğlu, amcası Mehmet Karabulut için yarın İçerenköy Cemevi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
Siirt'teki operasyonda mayına basan Hüner öldü
Siirt'te dün 7 PKK'lı teröristin öldürüldüğü operasyona da katılan mayın arama köpeği Hüner bulduğu mayının üstüne basması sonucu öldü.
Kars'ta yola tuzaklanan EYP imha edildi
Kars'ın Kağızman ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca toprağa gömülü tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği jandarma ekiplerince kontrollü şekilde patlatıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cengiz attı Roma kazandı

Cengiz attı Roma kazandı

8
Fransa Esad'a verdiği nişanı geri alacak

Fransa Esad'a verdiği nişanı geri alacak

27
Suudi Arabistan'a ilk sinema salonu açıldı

Suudi Arabistan'a ilk sinema salonu açıldı

17
Bolu'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Bolu'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

12
Katar, Suudi Arabistan'daki tatbikata katıldı

Katar, Suudi Arabistan'daki tatbikata katıldı

6
BM askeri yasa dışı silah sattı tepkiler büyüdü

BM askeri yasa dışı silah sattı tepkiler büyüdü

2
Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

Asansör kapısına eli sıkışan çocuğun iki parmağı koptu

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM