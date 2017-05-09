May'in partisi 8 Haziran seçimi öncesi 17 puan önde

Parlamenter sistemin önde gelen ülkesi İngiltere'de seçim heyecanı var. 8 Haziran'da ülke Brexit sürecini iyi yönetecek güçlü bir iktidar arıyor.

Survation anketine göre Avrupa Birliği karşıtı olan Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) desteği ise hızla eriyor.

PARTİLERİN SON ORANLARI

Bir TV programı için yapılan ankete göre Theresa May'in Muhafazakarları yüzde 47 destek alırken, İşçi Partisi yüzde 30'da kalıyor.

May TV programlarına katılmak yerine sahadaki çalışmalarını artıracağını açıklamıştı.

Merkezci Liberal Demokrat Parti yüzde 7 desteğe sahip. UKIP'in ise 2015 seçimlerinde aldığı yüzde 16 civarındaki oy oranı yüzde 4'e indi.

İngiltere'nin geçen yıl yapılan referandumla Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alması ve May'in Brexit müzakere sürecini başlatması UKIP'e verilen desteği düşürdü.

Geçen hafta yapılan belediye seçimlerinde de ağır yenilgi alan UKIP'in taraftarlarının pek çoğu anketteki soruya cevaben, bundan böyle Muhafazakar Parti'ye oy vereceklerini söylediler.

Survation şirketinin 5-6 Mayıs tarihlerinde yaptığı ankete 1,005 kişi katıldı.