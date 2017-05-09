taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.905
USD
3,6004
EURO
3,9327
ALTIN
142,07
PETR
49,5800

May'in partisi 8 Haziran seçimi öncesi 17 puan önde

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, anketlere göre rakibi İşçi Partisi ile arayı 17 puan açtı.

09.05.2017 - 10:15
  1. Haberler
  2. Dünya
May'in partisi 8 Haziran seçimi öncesi 17 puan önde

Parlamenter sistemin önde gelen ülkesi İngiltere'de seçim heyecanı var. 8 Haziran'da ülke Brexit sürecini iyi yönetecek güçlü bir iktidar arıyor.

Survation anketine göre Avrupa Birliği karşıtı olan Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) desteği ise hızla eriyor.

PARTİLERİN SON ORANLARI

Bir TV programı için yapılan ankete göre Theresa May'in Muhafazakarları yüzde 47 destek alırken, İşçi Partisi yüzde 30'da kalıyor.

May'in partisi 8 Haziran seçimi öncesi 17 puan öndeMay TV programlarına katılmak yerine sahadaki çalışmalarını artıracağını açıklamıştı.

Merkezci Liberal Demokrat Parti yüzde 7 desteğe sahip. UKIP'in ise 2015 seçimlerinde aldığı yüzde 16 civarındaki oy oranı yüzde 4'e indi.

İngiltere'nin geçen yıl yapılan referandumla Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alması ve May'in Brexit müzakere sürecini başlatması UKIP'e verilen desteği düşürdü.

Geçen hafta yapılan belediye seçimlerinde de ağır yenilgi alan UKIP'in taraftarlarının pek çoğu anketteki soruya cevaben, bundan böyle Muhafazakar Parti'ye oy vereceklerini söylediler.

Survation şirketinin 5-6 Mayıs tarihlerinde yaptığı ankete 1,005 kişi katıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

Emre Mor hocasının saldırısına uğradı

54
Bekir Bozdağ mevkidaşı Sessions'la görüştü

Bekir Bozdağ mevkidaşı Sessions'la görüştü

74
Fotoğraftaki PKK'lı teröristlerin tamamı öldü

Fotoğraftaki PKK'lı teröristlerin tamamı öldü

91
CHP'li vekil Suriyelilerin evine ayakkabıyla girdi

CHP'li vekil Suriyelilerin evine ayakkabıyla girdi

152
FETÖ'nün evlilik kataloğundaki ayrıntılar

FETÖ'nün evlilik kataloğundaki ayrıntılar

32
İsviçre'deki pankartla ilgili ilk karar

İsviçre'deki pankartla ilgili ilk karar

53
Volkan'ın Şenol Güneş'e neler söylediği ortaya çıktı

Volkan'ın Şenol Güneş'e neler söylediği ortaya çıktı

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM