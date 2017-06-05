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Mayıs ayı enflasyon rakamları

Tüketici fiyatları Mayıs'ta, yüzde 0.45 ile, yüzde 0.30 - yüzde 0.40 dolayında olan beklentilere yakın yükseldi.

05.06.2017 - 10:06
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Mayıs ayı enflasyon rakamları

Yıllık enflasyon yüzde 11.72 ile, 2003 bazlı serinin açıklanmaya başladığı 2004 yılından bu yana en yüksek Mayıs enflasyonu olarak kayıtlara geçti. Yurtiçi üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 15'i aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, tüketici fiyatları yılın ilk beş ayında yüzde 6.18'e yükselerek yüzde 5.0 olan yıllık hedefin 1.18 puan üzerine çıktı.

Böylece, yıllık enflasyon yüzde 11.72'yi bulurken, fiyatlardaki on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 9.09 ile çift haneye yaklaştı.

Merkez Bankası'nın 28 Nisan'da açıklanan yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda, 2017 yılı sonuna ilişkin enflasyon öngörüsü yüzde 8.0'den yüzde 8.5'e ve 2018 sonu enflasyon öngörüsü de yüzde 6.0'dan yüzde 6.4'e yüksetildi.

TÜİK verilerine göre aylık en yüksek artış yüzde 5.97 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 2.42, eğitimde yüzde 0.90, lokanta ve otellerde yüzde 0.89 ve ev eşyasında yüzde 0.77 artış gerçekleşti.

GIDA VE İÇECEKLERDE DÜŞÜŞ

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 0.91 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Ana harcama grupları itibariyle Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 0.73 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.55 düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA

Yıllık en fazla artış yüzde 21.69 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 16.91, ulaştırma yüzde 15.81, sağlık yüzde 13.29 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11.60 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları olarak belirlendi.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYATLARINDAKİ YILLIK ARTIŞ YÜZDE 15'İ AŞTI

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.52, yılın ilk beş ayında yüzde 7.74, yıllık bazda yüzde 15.26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9.02 arttı.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.54 düşüş, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.57 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0.31 artış ve su sektöründe yüzde 0.72 artış olarak gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIK MOBİLYA ÜRÜNLERİNDE

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 3.24 ile mobilya ürünleri, yüzde 2.73 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 1.97 ile tütün ürünleri sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 5.87, metal cevherleri yüzde 2.05 ve ham petrol ve doğal gaz yüzde 1.20 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Mayıs ayında aylık en fazla artış dayanıklı tüketim mallarında ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.

 

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