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Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı

TİM verilerine göre, ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,2 artarak 14 milyar dolara yükseldi.

AA | 01.06.2018 - 11:43..
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  2. Ekonomi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre mayıs ayı ihracatı yüzde 12.2 artışla 14 milyar dolar oldu.

Nisan ayında da ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükselmiş ve 4 ay üst üste rekor kırılmıştı.

Mayıs ayı da Türkiye ihracatında rekor tazelenmesine sahne oldu ve aylık bazda tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı. Miktar bazında ihracat ise mayısta yüzde 3,8 artarak 10,5 milyon ton oldu.

YILLIK İHRACAT 161.7 MİLYAR DOLAR OLDU

İhracatta artış Kasım 2016 tarihinden itibaren, son bir buçuk yıldır kesintisiz sürerken, son 8 aydan bu yana da çift haneli olarak gerçekleşti. Yılın ilk 5 ayında ihracat yüzde 9,3 artışla 69 milyar dolara çıkarken, son 12 ayda ise bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artışla 161,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Haziranda yapılacak TİM Genel Kurulu nedeniyle ihracat rakamlarını Başkan sıfatıyla son kez açıklayan Mehmet Büyükekşi şöyle konuştu:

"Son açıklamamızın bir rekor olması bizleri gururlandırıyor. Türkiye’nin ihracatta rekorlar kırdığı, büyümede birçok ülkeyi geride bıraktığı bir dönemde döviz kurlarında yaşanan gelişmeler son derece manidar.

Seçimlerin ardından yeni Hükümetimiz kurulacak. Merkez Bankamızın da alacağı önlemlerle kurlarda yaşanan bu yüksek oynaklık sona erecek."

"REKORA DEVAM"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de konuyla ilgili şöyle bir yorum yaptı: "TİM'in mayıs istatistiklerine göre geçen yıl mayıs ayına göre ihracat yüzde 12,2 oranında arttı. Her ay rekor sözü vermiştik, her ay rekora devam."

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