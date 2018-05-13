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Mayıs ayında Antalya'ya günde 47 bin turist geldi

Bu yıl 14 milyon turist ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırmayı hedefleyen Antalya'da mayıs ayının ilk 10 gününde artış oranı yüzde 56 oldu.

DHA | 13.05.2018 - 11:55..
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Türkiye'nin en çok yerli ve yabancı turist ağırlayan kenti Antalya, Rusya ve Avrupa pazarında 2016 ve 2017 yıllarında yaşanan olumsuzluklar ve ciddi kayıpların ardından 2018'in ilk dört ayını rekor sayıyla kapattı.

Mayıs ayında Antalya'ya günde 47 bin turist geldi

2015 RAKAMLARINI GERİDE BIRAKTI

Bu yıl tüm zamanların rekorunu kırmayı hedefleyen turizmin başkenti Antalya'da, mayıs ayının ilk 10 günü, kentin bugüne kadar en çok turist ağırladığı yıl olan 2015 rakamlarını geçmeyi başardı.

Mayıs ayında Antalya'ya günde 47 bin turist geldi

GÜNDE ORTALAMA 47 BİN TURİST

Perge Antik Kenti'nin turizmde bu yıl tema olarak belirlendiği kentte, turizm sezonunun en hareketli günleri de mayıs ayıyla birlikte başladı. Antalya Havalimanı'na nisan ayında inen günlük turist sayısı ortalaması yaklaşık 24 bin olarak gerçekleşirken, mayıs ayının ilk 10 günlük verilerine göre günlük ortalama 47 bine yükseldi.

Mayıs ayında Antalya'ya günde 47 bin turist geldi

YÜZDE 56 ARTIŞ GÖRÜLDÜ

1-10 Mayıs günleri arasında geçen yıl 299 bin olan turist sayısı bu yılın aynı döneminde 468 bine yükseldi. 10 günde 468 bin kişinin geldiği kentte, mayıs ayı artış oranı ise yüzde 56 olarak kaydedildi. Antalya'nın bu mayıs ayındaki ilk verileri 2015 rakamlarının da üzerine çıktı. 2015 yılının aynı döneminde kente 397 bin tatilci gelmişti.

Mayıs ayında Antalya'ya günde 47 bin turist geldi

1 Ocak-10 Mayıs tarihleri arasında ise geçen yıl 1 milyon 154 bin olan turist sayısı, bu yıl aynı dönemde yüzde 45'lik artışla 1 milyon 670 bine çıktı. Antalya'nın bu yılki toplam turist sayısı sektörün en iyi yıllarından biri olan 2015'i de geride bıraktı. 2015 yılında aynı dönemde 1 milyon 593 bin kişinin geldiği kent, bu yıl aynı dönemde sayıyı 77 bin daha artırdı.

Mayıs ayında Antalya'ya günde 47 bin turist geldi



Mayıs ayında Antalya'ya günde 47 bin turist geldi



Mayıs ayında Antalya'ya günde 47 bin turist geldi



Mayıs ayında Antalya'ya günde 47 bin turist geldi



Mayıs ayında Antalya'ya günde 47 bin turist geldi

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